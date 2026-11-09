||09:12
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبردیدار امروز ترامپ و نخست‌وزیر قطر درباره ایران
3792بازدید
۲

ادعای باورنکردنی ترامپ درباره کوه کلنگ!

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد تاکنون هیچگونه فعالیتی در سایت هسته‌ای کوه کلنگ رصد نشده و تاکنون گزارشی مبنی بر انتقال مواد هسته‌ای ایران به سایر مکان‌ها داده نشده.

کد خبر: 4200697تاریخ انتشار: 3792 بازدید۲
ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌‎جمهور آمریکا مدعی شد که تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر انتقال مواد هسته‌ای ایران به سایر سایت‌ها و مکان‌ها رصد نشده است.

وی مدعی شد: ما کاملا می‌دانیم که در سایت هسته‌ای کوه کلنگ چه می‌گذرد و در حال حاضر هیچگونه فعالتی در این سایت مشاهده نشده است.

منبع: مهر


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکاایرانترامپادعای ترامپکوه کلنگسایت های هسته ای ایران

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۲
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
پیروزکشور اتصال: CA

از این دیوانه مخصوصا از این به بعد واقعا باید ترسید که کاری ماورای دیوانگی انجام دهد

ناشناسکشور اتصال: IR

هر دقیقه یه چیزی میگه. یک هفته ساکت باش.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.