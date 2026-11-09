ادعای باورنکردنی ترامپ درباره کوه کلنگ!

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد تاکنون هیچگونه فعالیتی در سایت هسته‌ای کوه کلنگ رصد نشده و تاکنون گزارشی مبنی بر انتقال مواد هسته‌ای ایران به سایر مکان‌ها داده نشده.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌‎جمهور آمریکا مدعی شد که تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر انتقال مواد هسته‌ای ایران به سایر سایت‌ها و مکان‌ها رصد نشده است.

وی مدعی شد: ما کاملا می‌دانیم که در سایت هسته‌ای کوه کلنگ چه می‌گذرد و در حال حاضر هیچگونه فعالتی در این سایت مشاهده نشده است.

منبع: مهر



