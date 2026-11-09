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ادعای باورنکردنی ترامپ درباره کوه کلنگ!
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد تاکنون هیچگونه فعالیتی در سایت هستهای کوه کلنگ رصد نشده و تاکنون گزارشی مبنی بر انتقال مواد هستهای ایران به سایر مکانها داده نشده.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر انتقال مواد هستهای ایران به سایر سایتها و مکانها رصد نشده است.
وی مدعی شد: ما کاملا میدانیم که در سایت هستهای کوه کلنگ چه میگذرد و در حال حاضر هیچگونه فعالتی در این سایت مشاهده نشده است.
منبع: مهر
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نظرات بینندگان
از این دیوانه مخصوصا از این به بعد واقعا باید ترسید که کاری ماورای دیوانگی انجام دهد
هر دقیقه یه چیزی میگه. یک هفته ساکت باش.
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