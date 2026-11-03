ترامپ دوباره کوه کلنگ را تهدید کرد

به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بامداد سه‌شنبه بار دیگر تهدیدها درباره حمله به کوه کلنگ در ایران را تکرار کرد.



ترامپ در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد که ایران تعدادی موشک و پهپاد دارد، اما توانایی آن برای تولید بیشتر بسیار محدود است.



وی با ادعای اینکه ایران در موقعیت مذاکره خوبی نیست و اقتصاد آن در حال فروپاشی است، گفت: «ما می‌توانیم هر زمان که بخواهیم به تأسیسات کوه کلنگ در ایران حمله کنیم».



رئیس جمهور متجاوز آمریکا در این‌باره ادعا کرد: «ممکن است مجبور شویم تأسیسات کوه کلنگ در ایران را هدف قرار دهیم و می‌توانیم این کار را ظرف یک ساعت انجام دهیم».



ترامپ با تکرار ادعاهای موهوم و بی‌اساس پیشین خود، اظهار داشت: «ایرانی‌ها به شدت خواهان رسیدن به توافق هستند و شانس بسیار خوبی برای دستیابی به این هدف وجود دارد».



وی با گرفتن ژست انسان‌دوستانه به خود، مدعی شد: «رسیدن به توافق با ایران اگر ممکن باشد، بهترین راه برای نجات جان بسیاری از انسان‌ها خواهد بود».



رئیس جمهور کودک‌کش آمریکا ادعاهایش را اینگونه ادامه داد: «ما از موضع قدرت مطلق با ایران مذاکره می‌کنیم و می‌توانیم هر زمان که بخواهیم به این [وضعیت] پایان دهیم».



ترامپ با توهین مجدد به ایرانی‌ها، ادعا کرد: «نباید اجازه دهیم که ایران، این ملت شرور، که تعداد زیادی از مردمان ما را کشته‌اند... سلاح هسته‌ای داشته باشد!»



وی در توجیه طولانی‌تر شدن جنگ تحمیلی علیه ایران از بازه زمانی سه تا چهار هفته‌ای که در ابتدا ادعا کرده بود، گفت: «جنگ چیست؟ جنگ یعنی مبارزه. نگاهی به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بیاندازید. آخرین باری که ما را در حال جنگ با ایران دیدید کی بود؟»



رئیس جمهور متوهم آمریکا با ادعای اینکه «تمام قدرت اتمی بالقوه ایران» را بمباران کردند، ادامه داد: «ما 30 میلیارد دلار برای این جنگ با ایران هزینه کردیم. خب، این خیلی ناچیز است».



ترامپ در تلاش برای کوچک جلوه‌دادن خسارات آمریکا در جنگ با ایران، مدعی شد: «این یک جنگ نیست. این یک جنگ بسیار ملایم است! آنها پولی ندارند، تورم آنها ۳۰۰ درصد است. پس ما در یک جنگ حضور نداریم!»

وی با تهدید ایران به جنگی تمام‌عیار در صورت تن‌ندادن به توافق با آمریکا، افزود: «ما ضربه بزرگ و بسیار سختی به آنها زدیم. نیروی دریایی آنها، ۱۵۹ کشتی مسلح، نابود شد».



رئیس جمهور دیوانه آمریکا پیش از این نیز در مصاحبه با «آکسیوس» ادعا کرده بود که با ایران در حال مذاکره است و اوضاع خوب پیش می‌رود.

منبع: فارس