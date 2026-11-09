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الحدث: درخواست ترامپ از عراق درباره ایران

الحدث از موافقت ترامپ با پیشنهادهای نخست‌وزیر عراق و درخواست رئیس‌جمهور آمریکا از وی برای میانجی‌گری در ارتباط با ایران خبر داد.

کد خبر: 4200831تاریخ انتشار: 753 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ شبکه الحدث به نقل از منابع آگاه مدعی شد: ترامپ در جریان گفت‌وگوهای تلفنی با الزیدی، با پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نخست‌وزیر عراق موافقت کرده است.

ترامپ از نخست‌وزیر عراق خواسته است که نقش میانجی را در ارتباط با ایران ایفا کند. 

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برچسب ها

عراقایرانترامپمیانجیالزیدی

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