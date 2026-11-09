753بازدید۰
الحدث: درخواست ترامپ از عراق درباره ایران
الحدث از موافقت ترامپ با پیشنهادهای نخستوزیر عراق و درخواست رئیسجمهور آمریکا از وی برای میانجیگری در ارتباط با ایران خبر داد.
به گزارش تابناک؛ شبکه الحدث به نقل از منابع آگاه مدعی شد: ترامپ در جریان گفتوگوهای تلفنی با الزیدی، با پیشنهادهای ارائهشده از سوی نخستوزیر عراق موافقت کرده است.
ترامپ از نخستوزیر عراق خواسته است که نقش میانجی را در ارتباط با ایران ایفا کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.