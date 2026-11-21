نشریه اینترسپت روز شنبه گزارش داد که یک عضو ارتش آمریکا که از تجاوز نظامی علیه ایران انتقاد کرده و خواستار استیضاح ترامپ شده بود، اکنون وضعیتی بدتر از «متهمان جنسی در ارتش» دارد و بدون محاکمه، در حبس انفرادی به‌سر می‌برد.



به گزارش تابناک، نشریه اینترسپت نوشت که دولت ترامپ در حال سوءاستفاده از قوانین نظامی است تا یک سرگرد آمریکایی را تا زمان محاکمه در انزوای کامل و حبس انفرادی نگه دارد.وکلای دولت روز سه‌شنبه در دادگاه بخش‌هایی از مصاحبه عضو نیروی هوایی آمریکا جیسون واتسون با سی‌ان‌ان را پخش کردند که در آن، او خواستار استیضاح دونالد ترامپ است.

آن‌ها استدلال کردند که همین ویدئو ثابت می‌کند که مصاحبه‌شونده باید تا زمان محاکمه‌اش در فوریه (۳ ماه دیگر) در حبس انفرادی بماند.جیسون واتسون در ماه آگوست به سی‌ان‌ان گفت: «[ترامپ] نه‌تنها به‌عنوان یک رئیس‌جمهور، شکست خورده، بلکه آشکارا قانون اساسی را نقض می‌کند، قانون‌شکنی می‌کند، در فساد گسترده دست دارد و آمریکایی‌ها را می‌کشد.»

او افزود: «من معتقدم اگر فقط ایستادگی کنیم، می‌توانیم این دولت را شکست دهیم.» پیش‌از‌این واتسون در ماه جولای در جریان اعتراضی در پله‌های کنگره آمریکا بازداشت شده بود، جایی که یونیفرم نظامی پوشیده و خواستار استیضاح و برکناری ترامپ از سمت خود شده بود.واتسون مقابل کنگره شرح داد که رئیس‌جمهور آمریکا با صدور دستور حملات نظامی علیه ایران و ونزوئلا بدون وجود تهدید قریب‌الوقوع علیه منافع ایالات متحده یا تأیید کنگره، قانون اختیارات جنگی را نقض کرده و باید استیضاح شود.او با اشاره به تلفات ارتش آمریکا در آن تاریخ گفت: «این نقض‌ها منجر به کشته شدن ۱۳ نفر از پرسنل نظامی و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.»

دولت ترامپ در حال سوء استفاده از قوانین نظامی است



او متعاقباً به دلیل این اعتراض و مصاحبه‌هایش با سی‌ان‌ان و رسانه‌های دیگر با ۱۰ فقره اتهام بر اساس «قانون متحدالشکل عدالت نظامی» (UCMJ) از جمله به اتهام «اظهارات تحقیرآمیز» علیه رئیس‌جمهور، عدم اطاعت از دستورات یا مقررات و رفتار ناشایست یک افسر روبرو شد.اما واتسون تنها کسی نیست که از جنگ علیه ایران انتقاد کرده است. تاکنون چندین قانون‌گذار آمریکایی مخالفت خود را با تجاوز نظامی علیه ایران اعلام کرده‌اند. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا خواستار پایان فوری درگیری‌ها هستند.

اما به نوشته نشریه اینترسپت، دولت ترامپ در حال سوء استفاده از قوانین نظامی برای انتقام‌گیری از نظامیانی است که با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کنند.واتسون حتی چیزی را افشا نکرده است. او صرفاً نظر خود را گفته است و به خاطر آن ۲۴ ساعت شبانه‌روز در انزوای شدید نگهداری می‌شود.شرایط حبس واتسون اثبات دیگری از انگیزه‌های انتقام‌جویانه دولت است. اتهامات علیه او علاوه بر مصاحبه با سی‌ان‌ان، به اعتراض اول جولای و اظهارات ضدترامپش در ژوئن در یک وبلاگ ساب‌استک اشاره دارد، اما او پس از مصاحبه با سی‌ان‌ان در حبس انفرادی قرار گرفت و از آن زمان تاکنون در آنجا بوده است.

نیروی هوایی مدعی است که مصاحبه سی‌ان‌ان دلیل محتمل «رفتار ناشایست مستمر» را اثبات می‌کند. اما «رفتار ناشایست مستمر» دلالت بر یک رفتار ناشایست اولیه دارد و به گفته وکیل مدافع نظامی کدی هارنیش که این پرونده را از نزدیک دنبال کرده است، دستوری که واتسون ظاهراً در مصاحبه با سی‌ان‌ان نقض کرده بود، هفته‌ها قبل منقضی شده بود.اما ارتش آمریکا از چه نوع «رفتار ناشایست مستمری» می‌ترسد که به خاطرش یک افسر مدال‌آور را در شرایطی نگه دارد که سازمان ملل آن را شکنجه می‌داند؟ آیا احتمال اینکه او مصاحبه‌های بیشتری انجام دهد (با وجود اطمینان وکلایش مبنی بر اینکه تا زمان محاکمه این کار را نخواهد کرد) آنقدر ترسناک است که واتسون باید ماه‌ها در انفرادی بماند؟ واتسون هنوز به هیچ جرمی محکوم نشده است.

قانون دادگاه نظامی می‌گوید که یک عضو ارتش آمریکا که منتظر محاکمه است، نمی‌تواند مجازات شود و حبس نباید سخت‌تر از آنچه شرایط اقتضا می‌کند، باشد.به گفته تیم حقوقی واتسون، شاهدانی به‌نمایندگی از دولت نیز شهادت داده‌اند که واتسون قصد فرار ندارد. ارتش استدلال نکرده که او برای کسی خطرناک است. واتسون پیشنهاد استعفا در ازای عدم محاکمه نظامی را داده، اما به گفته وکیلش، این پیشنهاد در عرض یک روز توسط دولت رد شد.

وکیل واتسون، کریستوفر موتیمر، می‌گوید که واتسون اولین سرگرد در تاریخ ارتش آمریکا است که به دلیل «اظهارات تحقیرآمیز» متهم می‌شود.وکلای واتسون می‌گویند که او روزی ۲۰ تا ۲۲ ساعت را به‌تنهایی در یک سلول کوچک می‌گذراند که چراغ‌های آن شبانه‌روز روشن است.موتیمر به شبکه ان‌پی‌آر گفت که حتی نظامیانی که به تجاوز جنسی و سایر جرایم خشونت‌آمیز متهم شده‌اند در حبس انفرادی نگهداری نمی‌شوند.