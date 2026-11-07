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کنایه محسن رضایی به شکاف در هیئت حاکمه آمریکا

کد خبر: 4200410تاریخ انتشار: 999 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی با کنایه به آمریکایی‌ها نوشت: شما جنگ و انتخابات را باختید. ونس تسلیم شده، روبیو در حال خروج است، هگست در آستانه برکناری است و فرمانده سنتکام اکنون یک پادکستر شده است!

خب، دقیقاً ما باید این پیام را به چه کسی در واشنگتن برسانیم؟ جنگی راه بیندازید، و با پاسخی ویرانگر روبرو خواهید شد.

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برچسب ها

محسن رضاییدبیر شورای عالی امنیت ملیسنتکامهیئت حاکمه آمریکا

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