کنایه محسن رضایی به شکاف در هیئت حاکمه آمریکا









به گزارش تابناک؛ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی با کنایه به آمریکایی‌ها نوشت: شما جنگ و انتخابات را باختید. ونس تسلیم شده، روبیو در حال خروج است، هگست در آستانه برکناری است و فرمانده سنتکام اکنون یک پادکستر شده است!

خب، دقیقاً ما باید این پیام را به چه کسی در واشنگتن برسانیم؟ جنگی راه بیندازید، و با پاسخی ویرانگر روبرو خواهید شد.