عادت خطرناکی که عامل ابتلا به قوز قرنیه است

به گزارش تابناک، جواد صادقی اظهار کرد: مالش و ماساژ محکم و مکرر چشم‌ها، به‌ویژه در افرادی که به آلرژی‌های چشمی مبتلا هستند، از عوامل خطر مهم در کاهش استحکام بافت قرنیه به شمار می‌رود؛ از این‌رو توصیه می‌شود افراد از این عادت آسیب‌زا پرهیز کنند و در صورت ابتلا به خارش و حساسیت چشم، برای کنترل و درمان آن به پزشک مراجعه کنند.

وی با تشریح ماهیت بیماری قوز قرنیه یا کراتوکونوس افزود: در این بیماری، قرنیه به‌تدریج استحکام و شکل طبیعی خود را از دست می‌دهد و با نازک‌شدن و تغییر ساختار، به سمت بیرون برجسته و مخروطی می‌شود. این تغییر شکل می‌تواند موجب اختلال در تمرکز نور و افت کیفیت بینایی شود و در مراحل پیشرفته، کاهش شدید بینایی را به دنبال داشته باشد.

نقش زمینه ژنتیکی در افزایش خطر ابتلا

این فوق‌تخصص قرنیه و سگمان قدامی با اشاره به شیوع قوز قرنیه در ایران و منطقه خاورمیانه گفت: برآوردها نشان می‌دهد شیوع این بیماری در جامعه حدود ۲ تا ۴ درصد است. همچنین سابقه خانوادگی در بروز آن اهمیت دارد و در صورت ابتلای یکی از بستگان درجه‌اول، احتمال ابتلا در سایر اعضای خانواده می‌تواند افزایش یابد.

صادقی با تأکید بر ضرورت توجه به علائم هشداردهنده تصریح کرد: افراد دارای سابقه خانوادگی قوز قرنیه، مبتلایان به آلرژی‌های چشمی، کسانی که عادت به مالش مداوم چشم دارند و افرادی که دچار آستیگماتیسم بالا، نامتقارن یا پیشرونده هستند، باید تغییرات بینایی خود را جدی بگیرند و برای بررسی وضعیت قرنیه به چشم‌پزشک مراجعه کنند.

وی افزود: اگر کیفیت بینایی فرد با استفاده از عینک به‌طور کامل اصلاح نشود یا شماره چشم، به‌ویژه آستیگماتیسم، به‌صورت مکرر تغییر کند، لازم است ارزیابی تخصصی قرنیه انجام شود؛ زیرا تشخیص به‌موقع می‌تواند فرصت استفاده از روش‌های درمانی مناسب و جلوگیری از پیشرفت بیماری را فراهم کند.

کراس‌لینک؛ روشی برای مهار پیشرفت بیماری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام قوز قرنیه خاطرنشان کرد: در صورت شناسایی بیماری در مراحل اولیه و در شرایطی که پیشرفت آن تأیید شده باشد، می‌توان از روش درمانی کراس‌لینک قرنیه برای افزایش استحکام بافت قرنیه و جلوگیری یا کاهش سرعت پیشرفت بیماری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تأخیر در تشخیص و مراجعه می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند، گفت: هرچه بیماری در مراحل پیشرفته‌تری شناسایی شود، احتمال نیاز به درمان‌های پیچیده‌تر افزایش می‌یابد و در برخی موارد، پیوند قرنیه به‌عنوان یکی از گزینه‌های درمانی مطرح می‌شود.

صادقی با اشاره به نقش برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام در کاهش موارد پیشرفته بیماری و نیاز به پیوند قرنیه تأکید کرد: همچنان تأخیر در مراجعه برخی بیماران می‌تواند موجب پیشرفت قوز قرنیه و محدودشدن گزینه‌های درمانی شود؛ بنابراین افراد دارای علائم مشکوک، سابقه خانوادگی یا تغییرات مکرر شماره چشم باید معاینات تخصصی چشم‌پزشکی را جدی بگیرند.

به گفته وی پرهیز از مالش چشم‌ها، کنترل به‌موقع آلرژی‌های چشمی و مراجعه برای بررسی تغییرات بینایی، از اقدامات مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از پیشرفت قوز قرنیه و حفظ سلامت بینایی مؤثر باشد.

منبع: وبدا

