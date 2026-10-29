رابطه عجیب عرق کردن و سلامت پوست

به گزارش تابناک؛ تعریق به تنظیم دمای بدن کمک می کند، اما باقی ماندن طولانی مدت عرق روی پوست، به ویژه پس از ورزش، ممکن است باعث تحریک، خارش و تشدید برخی مشکلات پوستی شود. شست وشوی ملایم پوست و تعویض لباس های خیس به کاهش این عوارض کمک می کند.

تعریق چه فوایدی برای پوست دارد؟

عرق به خنک شدن بدن کمک می کند و ترکیباتی مانند آب، نمک و اوره دارد. برخی از پپتیدهای موجود در عرق، از جمله درمسیدین، نیز خاصیت ضد میکروبی دارند و می توانند در دفاع طبیعی پوست نقش داشته باشند. با این حال، شواهدی وجود ندارد که تعریق به تنهایی روشی برای پاکسازی عمیق پوست، لایه برداری یا دفع سموم از بدن باشد.

باقی ماندن عرق روی پوست چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

ماندن طولانی مدت عرق، به ویژه در محیط گرم و مرطوب یا زیر لباس های تنگ، ممکن است باعث خارش، سوزش و التهاب شود. نمک باقی مانده پس از خشک شدن عرق نیز می تواند در افراد دارای پوست حساس احساس خارش ایجاد کند.

گرما و تعریق زیاد ممکن است علائم اگزما را تشدید کنند. همچنین، بسته ماندن رطوبت در چین های پوستی مانند زیر بغل و کشاله ران، احتمال بروز التهاب و برخی عفونت های پوستی را افزایش می دهد. جوش های ریز و خارش دار ناشی از گرما نیز زمانی ایجاد می شوند که مجاری عرق مسدود شوند.

چگونه از پوست در برابر عرق محافظت کنیم؟

پس از ورزش یا تعریق شدید، بهتر است دوش بگیرید و لباس های خیس را عوض کنید. شست وشوی پوست با آب ولرم و شوینده ملایم و بدون عطر، به ویژه برای افراد دارای پوست حساس، انتخاب مناسبی است. از شست وشوی مکرر با صابون های قوی و ساییدن پوست با لیف زبر خودداری کنید؛ این کارها ممکن است سد محافظ پوست را تضعیف کنند.

خشک نگه داشتن چین های پوستی و پوشیدن لباس های سبک و قابل تنفس نیز به کاهش تحریک پوست کمک می کند. اگر تعریق باعث تشدید اگزما می شود، استفاده از مرطوب کننده مناسب پس از شست وشو می تواند مفید باشد.

اگر بثورات پوستی شدید یا ماندگار باشند، گسترش پیدا کنند یا با درد و علائم عفونت همراه شوند، لازم است پزشک پوست را معاینه کند. این توصیه ها جایگزین تشخیص و درمان پزشکی نیستند.

منبع: عصرایران