در حالی که بحران گاز، صنایع سنگین را به لبه‌ی پرتگاه رسانده است، طرح‌های جدیدی برای تغییر ساختار تولید و حمایت از واردات محصولات تولیدی در حال شکل‌گیری است که هدف از این حرکت، فرار از وابستگی شدید به گاز و بازگرداندن فعالیت‌ها به چرخه اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت تابناک ، با ورود طرح‌های جدید و تغییر در مسیر تأمین انرژی، صنایع قدیمی و سنگین با یک چالش بزرگ روبرو هستند اینکه یا تغییر می‌کنند یا از میدان خارج می‌شوند درحالی که این جابه‌جایی در ساختار تولید، از تغییر در محصولات وارداتی گرفته تا تغییر در ظرفیت‌های صنایع مادر، می‌تواند موجی از نوسان در قیمت‌ها و تغییر در وضعیت معیشتی مردم ایجاد کند اما اینکه چه چیزی در راه است را در ادامه گفتگو با فرهاد طهماسبی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می خوانید.

فرهاد طهماسبی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص حملات اخیر آمریکا به برخی واحدهای تولیدی و نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و مشکلات تولید گاز به خبرنگار تابناک گفت: بحث اصلی مسئله تولید گاز است اما با توجه به شرایط موجود، تولید گاز امسال با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود که در این زمینه، دولت باید حتماً اولویت‌بندی دقیق انجام دهد و برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشد اما در حال حاضر برخی صنایع، مانند صنایع سیمان، برای جبران کمبود گاز از مازوت استفاده می‌کنند، اما برای سایر صنایع، دولت باید یا از طریق شیفت‌بندی یا از طریق تأمین انرژی‌های جایگزین، برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهد اما در مورد اقدامات دولت برای واردات انرژی یا راهکارهای جایگزین، هنوز برنامه رسمی و مشخصی از سوی دولت شنیده نشده است.

طهماسبی درمورد اینکه چه آسیب‌هایی متوجه صنایع مادر خواهد شد گفت: اگر برنامه‌ریزی دقیق صورت نگیرد، صنایع استراتژیک و بخش‌های حساس مانند صنایع فولادی و حتی صنایع مادر، با بحران‌های شدیدی روبرو خواهند شد و تنگناهایی در پیش است که دولت تلاش می‌کند از وقوع آن‌ها جلوگیری کند، اما بدون برنامه مشخص، ریسکِ توقف تولید بسیار بالاست.

نماینده مردم نی‌ریز، استهبان و بختگان درباره طرح تولید بدون کارخانه که پیشنهاد آن را اخیرا وزارت صمت به تولیدکنندگان داده است گفت: این طرحی است که در مجلس مطرح شد و هدف آن حمایت از تولیدکنندگان است اما طبق این طرح، فعالانی که می‌خواهند محصولات خود را بدون نیاز به کارخانه‌های مصرف‌کننده گاز یا با روش‌های تأمین انرژی متفاوت وارد بازار کنند، می‌توانند با ارائه محصولات و نشان‌های تجاری معتبر، از این تسهیلات بهره‌مند شوند که هدف این است که کالاهایی که در روند تولیدشان وابستگی شدیدی به گاز ندارند، بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند؛ اما بدیهی است که کارخانه‌هایی که اساس ساخت آن‌ها بر پایه گاز است، با چالش جدی در تداوم فعالیت روبرو خواهند بود.

او درخصوص وضعیت صنایع مادر، به‌ویژه صنایع آسیب‌دیده مانند فولاد مبارکه بیان کرد: در مورد صنایع مادر، خبرهای امیدوارکننده است و بخش بزرگی از صنایع آسیب‌دیده، از جمله فولاد مبارکه، به چرخه تولید بازگشته‌اند و بازسازی آن‌ها انجام شده است که انتظار داریم طی دو تا سه ماه آینده و تا پایان سال جاری، ظرفیت‌های آسیب‌دیده به سطح بهره‌برداری مجدد و مطلوب برگردد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درمورد بحران گاز در سایه تلاطم‌های منطقه‌ای گفت: با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات علیه واحدهای تولیدی، نگرانی‌ها پیرامون تأمین انرژی صنایع در ایران شدت پیدا کرده است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که سال جاری، سال چالش‌برانگیز تولید گاز برای بخش صنعت خواهد بود وهشدار جدی این است که اگر راهکارهای جایگزین به سرعت اجرایی نشود، بخش‌های حیاتی اقتصاد از جمله صنایع فولادی و صنایع مادر، با خطر توقف تولید مواجه خواهند شد.

فرهاد طهماسبی بیان کرد: در میان این چالش‌ها، نشانه‌هایی از بازگشت به ثبات در صنایع مادر دیده می‌شود اما گزارش‌ها حاکی از آن است که واحدهای آسیب‌دیده، از جمله در حوزه فولاد، فرآیند بازسازی را پشت سر گذاشته و در حال بازگشت به چرخه بهره‌برداری هستند و پیش‌بینی می‌شود ظرفیت عملیاتی این صنایع تا پایان سال جاری میلادی به سطح مطلوب بازگردد.