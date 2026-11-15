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تابناک
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آخرین مهلت بخشودگی کامل جرائم مالیات ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مؤدیان فقط امروز ۲۴ آبان‌ماه، برای بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و ارسال فهرست معاملات فرصت دارند.

کد خبر: 4201916تاریخ انتشار: 534 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیانی که حداکثر تا پایان امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ذخیره نهایی خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات‌های مستقیم و در صورتی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی محاسبه شده دوره مذکور تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مذکور خواهند شد.

همچنین مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی (جزئیات اطلاعات معاملات) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای دوره تابستان ۱۴۰۵، امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه سال‌جاری به اتمام می‌رسد.

منبع: فارس


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برچسب ها

مالیاتمالیات بر ارزش افزودهارزش افزودهاظهارنامه مالیاتیسازمان امور مالیاتی کشورمودیان

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