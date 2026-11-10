گروه استان‌ها - استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید تأمین مالی در استان گفت: طرح مالیات نشان‌دار فرصتی برای تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار است و باید با مشارکت مردم و همراهی دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت برای شتاب‌بخشی به توسعه استان استفاده کرد.

مالیات‌های نشان‌دار باید به پروژه‌های ملموس و مورد نیاز مردم اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی، «بهمن نوری» استاندار خراسان شمالی، در جلسه بررسی پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای استان اظهار کرد: حدود ۶۰۰ ساعت فرصت پخش از طریق شبکه‌های استانی، ملی و فراملی در اختیار خراسان شمالی قرار دارد که باید از این فرصت برای معرفی توانمندی‌ها، اقدامات و نیازهای استان استفاده شود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی عملکرد مجموعه‌های خود بهره بگیرند، چراکه حتی حضور در برنامه‌های تلویزیونی ملی می‌تواند زمینه معرفی قابلیت‌های استان در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری را فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی با قدردانی از همراهی و پیگیری‌های نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور میدانی نمایندگان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم نقش مؤثری در تسریع امور و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دارد و این تعامل باید تقویت شود.

نوری با اشاره به از دست رفتن برخی فرصت‌ها به دلیل تأخیر در پیگیری مسائل بیان کرد: در مواردی به‌موقع اقدام نکردیم و همین موضوع موجب محروم ماندن استان از برخی ظرفیت‌ها شد؛ بنابراین باید از این تجربه درس بگیریم و فرصت‌های پیش‌رو را به‌درستی شناسایی و در زمان مناسب برای بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کنیم.

وی طرح مالیات نشان‌دار را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مورد نیاز استان دانست و گفت: با شکل‌گیری یک عزم عمومی و ورود جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توان از این فرصت برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی و ایجاد تحول در روند توسعه خراسان شمالی بهره برد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت معرفی طرح‌های اثرگذار و ملموس برای مردم افزود: زمانی که شهروندان بدانند مالیات پرداختی آن‌ها می‌تواند صرف ساخت مدرسه، مرکز درمانی یا توسعه دانشگاه شود، انگیزه بیشتری برای مشارکت در این طرح خواهند داشت؛ از این رو باید پروژه‌ها به‌گونه‌ای معرفی شوند که نتیجه و آثار مشارکت مردم برای آن‌ها قابل مشاهده باشد.

نوری با تأکید بر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شناسایی منابع جدید تأمین مالی اظهار کرد: مسئولیت این سازمان نباید صرفاً به برنامه‌ریزی و پیگیری اعتبارات محدود شود، بلکه شناسایی ظرفیت‌های درآمدی و منابع مالی جدید و فراهم کردن زمینه استفاده از آن‌ها نیز باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌های واجد شرایط برای بهره‌مندی از منابع مالیات نشان‌دار را شناسایی کنند و ظرفیت‌هایی را که تاکنون در مجموعه آن‌ها مغفول مانده است، مورد بررسی قرار دهند.

استاندار خراسان شمالی همچنین خواستار طرح جدی موضوع شناسایی منابع جدید تأمین مالی در جلسات آینده شورای برنامه‌ریزی استان شد و گفت: دستگاه‌ها باید ظرفیت‌های موجود خود را احصا و برای استفاده از آن‌ها برنامه مشخصی ارائه کنند.

نوری با اشاره به ضرورت ارزیابی اقدامات انجام‌شده در این زمینه، خواستار ارائه گزارشی از ظرفیت‌های شناسایی‌شده در جلسه آینده با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان شد تا مشخص شود چه منابعی برای تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار قابل استفاده است.

وی با اشاره به تجربه برخی دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بر تقویت تعامل و برگزاری نشست‌های تخصصی میان مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: گفت‌وگو درباره مسائل و امکانات هر حوزه می‌تواند زمینه شناسایی راهکارهای عملی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی توسعه‌محور، ظرفیت‌های مغفول خود را شناسایی و برای استفاده از فرصت‌های موجود برنامه‌ریزی کنند تا با جلب مشارکت مردم، منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های ضروری خراسان شمالی تأمین شود.