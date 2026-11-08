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هشدار سیلاب در خراسان‌شمالی؛ فعالیت سامانه بارشی تا سه‌شنبه ادامه دارد!

گروه استان‌ها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی با هشدار نسبت به فعالیت سامانه بارشی جدید در استان از احتمال بارش‌های شدید، طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب در مناطق مختلف خبر داد و از شهروندان خواست از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

کد خبر: 4200519تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی، «علی گودرزی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی، اظهار کرد: سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه تا سه‌شنبه در خراسان شمالی فعال خواهد بود و با توجه به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه، احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و وقوع سیلاب وجود دارد.

وی افزود: بارش‌های شدید می‌تواند خطراتی را در سازه‌های تقاطعی از جمله پل‌های واقع در مسیرهای ارتباطی ایجاد کند و موجب بروز حوادث احتمالی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‌شمالی از شهروندان، ساکنان مناطق محلی و مسافران خواست هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری به مناطق پرخطر پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: در مدت فعالیت این سامانه بارشی، مردم از توقف، اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، سدها و بندهای انحرافی خودداری کنند.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: حتی بارش‌های کوتاه‌مدت در مناطق بالادست حوزه‌های آبریز نیز می‌تواند جریان آب را در پایین‌دست به‌طور ناگهانی افزایش دهد و موجب وقوع سیلاب شود؛ بنابراین رعایت فاصله ایمن از رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای جلوگیری از حوادث ضروری است.

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