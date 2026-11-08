گروه استان‌ها - رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ایستادگی و انسجام ملت ایران نشان داد محاسبات دشمنان درباره توان و اراده جمهوری اسلامی با واقعیت‌های موجود فاصله دارد.

ایستادگی مردم، محاسبات دشمنان را به چالش کشید/ رفع مشکلات معیشتی باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «سید محمد پاکمهر» رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، تحولات اخیر سیاسی و منطقه‌ای را از رویدادهای تأثیرگذار بر معادلات جهانی دانست و اظهار کرد: آنچه امروز در منطقه جریان دارد، نشان‌دهنده فاصله قابل توجه محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای اقتدار و رهبر شهید، افزود: ایستادگی و فداکاری ملت ایران در مسیر حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات اخیر داشته است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و دیگر مناطق منطقه تصریح کرد: جنایات این رژیم علیه ملت‌های مظلوم باید در مراجع قانونی و بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و عاملان آن پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند.

وی با اشاره به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تهدیدهای آمریکا درباره تغییر نظام و حتی نابودی تمدن و هویت تاریخی ایران با این تصور مطرح می‌شد که می‌توانند اراده ملت ایران را در مدت کوتاهی درهم بشکنند، اما مقاومت و انسجام مردم این محاسبات را با چالش مواجه کرد.

پاکمهر خاطرنشان کرد: ملت ایران بیش از ۴۷ سال برابر تحریم‌ها، فشارها و تهدیدهای آمریکا و متحدان غربی آن ایستادگی کرده و با وجود مشکلات متعدد، همچنان بر استقلال، عزت و حاکمیت ملی خود تأکید دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تحولات این منطقه بار دیگر وابستگی امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی به ثبات خلیج فارس را آشکار کرده و پیامدهای اقتصادی این تحولات در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز نشان‌دهنده اهمیت جایگاه راهبردی منطقه است.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس اضافه کرد: اعتراضات مردمی در کشورهای مختلف و مخالفت افکار عمومی با جنگ، بیانگر حساسیت ملت‌ها نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی درگیری‌های نظامی است و سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت‌ها با واکنش و مطالبه عمومی مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و استقلال کشور یادآور شد: قدرت واقعی جمهوری اسلامی متکی بر مردم است؛ مردمی که در دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف، با حضور و فداکاری خود از تمامیت ارضی و استقلال ایران دفاع کرده‌اند.

پاکمهر در پایان خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و تقویت انسجام ملی را از مهم‌ترین مسئولیت‌های امروز مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و صیانت از منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد تا مسیر تحقق آرمان‌های شهدا و پیشرفت کشور با قدرت ادامه یابد.