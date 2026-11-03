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بارشهای پراکنده در راه خراسان شمالی؛ نیمه شمالی استان بارانی میشود
گروه استانها - مدیرکل هواشناسی استان خراسانشمالی از فعالیت سامانه ناپایدار جوی از سهشنبه تا صبح چهارشنبه و تداوم ناپایداریها از اواخر پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «نوربخش داداشی» مدیرکل هواشناسی استان خراسانشمالی، در گفتوگو با رسانههای استان، گفت: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشاندهنده حاکمیت شرایط ناپایدار جوی از سهشنبه تا صبح چهارشنبه در خراسان شمالی است که در این مدت وزش باد، افزایش ابر و از ساعات بعدازظهر بارشهای پراکنده در برخی مناطق، بهویژه نیمه شمالی استان، دور از انتظار نیست.
وی افزود: روز چهارشنبه جو نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد شد و کاهش تدریجی ابر همراه با وزش باد، پدیده غالب جوی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از روز پنجشنبه نیز شرایط ناپایدار جوی دوباره در استان تقویت میشود و افزایش سرعت باد در ساعات بعدازظهر پیشبینی شده است.
داداشی تصریح کرد: از اواخر وقت پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه، در برخی نقاط استان بهویژه مناطق شمالی، بارش باران و در ارتفاعات مهگرفتگی رخ خواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان یادآور شد: طی روزهای آینده تغییرات محسوسی در دمای هوا پیشبینی نمیشود.
داداشی خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با ثبت حداقل دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین و ایستگاه اسماعیلآباد با حداکثر دمای ۲۴ درجه گرمترین نقطه استان بوده است. البته در همین مدت، کمینه دمای بجنورد ۴ و بیشینه دمای این شهر ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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