کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم تریاک در محور بجنورد ـ شیروان

گروه استان‌ها - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان‌شمالی از کشف ۱۲ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک جاسازی‌شده در یک دستگاه خودروی سمند در محور بجنورد ـ شیروان و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، سرهنگ «احمد ملکی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان‌شمالی، در این رابطه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل و انتقال مواد مخدر سنتی توسط فردی با یک دستگاه خودروی سمند، بررسی موضوع در دستور کار ویژه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با فرماندهی مرزبانی خراسان شمالی و اعزام دو تیم عملیاتی به محور بجنورد ـ شیروان، خودروی موردنظر را شناسایی و در محدوده پارکینگ باباامان متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی ادامه داد: در بازرسی اولیه از خودرو، هشت بسته تریاک کشف شد که با انجام بازرسی‌های دقیق‌تر، ۱۷ بسته دیگر از این ماده مخدر نیز به‌صورت ماهرانه در زیر صندلی عقب خودرو جاسازی شده بود.

ملکی با اشاره به کشف مجموع ۱۲ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک در این عملیات تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.