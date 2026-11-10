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تابناک گزارش میدهد؛

کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در سنندج + فیلم

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری سه نفر از عوامل توزیع مواد مخدر صنعتی و کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر شیشه در عملیاتی ضربتی در شهر سنندج خبر داد.

کد خبر: 4201004تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان کردستان، از انهدام یک باند فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در سنندج خبر داد.


وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با سوداگران مرگ و با استفاده از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی سه نفر شدند که در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در استان فعالیت داشتند.

فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی به مخفیگاه متهمان در یکی از محلات شهر سنندج ورود کرده و هر سه نفر را دستگیر کردند.

سردار الهی با اشاره به کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر از نوع شیشه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده به همراه پرونده تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند

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برچسب ها

مخدرفرمانده انتظامیشیشه

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