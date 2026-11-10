تابناک گزارش میدهد؛
کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در سنندج + فیلم
گروه استانها - فرمانده انتظامی استان کردستان از دستگیری سه نفر از عوامل توزیع مواد مخدر صنعتی و کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر شیشه در عملیاتی ضربتی در شهر سنندج خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان کردستان، از انهدام یک باند فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در سنندج خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مقابله با سوداگران مرگ و با استفاده از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی سه نفر شدند که در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در استان فعالیت داشتند.
فرمانده انتظامی استان کردستان افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مراجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی به مخفیگاه متهمان در یکی از محلات شهر سنندج ورود کرده و هر سه نفر را دستگیر کردند.
سردار الهی با اشاره به کشف ۱۳ کیلو و ۷۴۷ گرم ماده مخدر از نوع شیشه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده به همراه پرونده تشکیلشده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند
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