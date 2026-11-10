آزادی زندانی مالی در بانه با گذشت ۴ میلیارد ریالی شاکی
گروه استانها - با پیگیری رئیس زندان بانه و تلاش مددکاران این مجموعه، شاکی یک پرونده مالی با بخشش ۴ میلیارد ریال از مطالبات خود، زمینه آزادی یک زندانی را پس از تسویه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال باقیمانده بدهی فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، با پیگیریهای مستمر رئیس زندان بانه، معاون و مددکاران این مجموعه و برگزاری جلسات متعدد با شاکی پرونده، یک زندانی مالی پس از جلب رضایت شاکی و تسویه بدهی آزاد شد.
در این پرونده، محکومعلیه با نام اختصاری «ب.ر» به دلیل محکومیت مالی به مبلغ ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در زندان بانه دوران حبس خود را سپری میکرد که با رایزنیهای انجامشده، شاکی پرونده با گذشت ۴ میلیارد ریال از مطالبات خود، از بخش عمدهای از طلبش صرفنظر کرد.
در ادامه، این زندانی نیز با تأمین و پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال باقیمانده بدهی، تعهدات مالی خود را تسویه کرد و پس از طی مراحل قانونی، از زندان آزاد شد.
«محمد خسروی» ، مدیرکل زندانهای استان کردستان، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت مددکاری و تعامل با شکات اظهار کرد: حلوفصل پروندههای مالی از طریق گفتوگو و جلب رضایت شاکیان، یکی از رویکردهای مجموعه زندانهای استان برای فراهمکردن زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط است.
وی افزود: گذشت ۴ میلیارد ریالی شاکی این پرونده، در کنار تلاش مجموعه زندان بانه و مشارکت محکومعلیه در پرداخت باقیمانده بدهی، نمونهای از تأثیر فرهنگ گذشت و مسئولیتپذیری در حل مشکلات مالی و بازگشت زندانیان به کانون خانواده است.
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