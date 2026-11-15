اختلافات را کنار بگذارید؛ زورخانههای کردستان نیازمند وحدت و همدلی هستند
گروه استانها - رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی کشور با تأکید بر ضرورت رفع اختلافات و تقویت همکاری میان پیشکسوتان و مسئولان، خواستار تلاش جمعی برای احیای جایگاه ورزش زورخانهای و توسعه کشتی پهلوانی در استان کردستان شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مهرعلی بارانچشمه» ، رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی کشور، شامگاه شنبه ۲۳ آبانماه در مجمع عمومی سالیانه هیأت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان کردستان، بر ضرورت وحدت، همدلی و مشارکت همه فعالان این رشته برای ارتقای جایگاه ورزش زورخانهای در استان تأکید کرد.
بارانچشمه با اشاره به محدودیت منابع مالی ورزش کشور اظهار داشت: هیأتهای استانی نباید صرفاً منتظر حمایت فدراسیون و ادارهکل ورزش و جوانان باشند، بلکه باید با برنامهریزی، مطالبهگری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شهرداریها و سایر نهادها، زمینه توسعه این رشته را فراهم کنند.
وی فعالسازی هیأتهای شهرستانی، شناسایی مربیان توانمند و استفاده از فضاهای ورزشی موجود را از اولویتهای توسعه ورزش زورخانهای دانست و بر توجه همزمان به سه حوزه ورزش زورخانهای، کشتی پهلوانی و هنر مرشدی تأکید کرد.
رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی همچنین از برنامه فدراسیون برای تأمین تجهیزات کشتی پهلوانی و اختصاص امکانات به استانها خبر داد و خواستار معرفی سالنهای مناسب از سوی هیأت کردستان برای راهاندازی و گسترش این رشته شد.
بارانچشمه در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ حرمت و جایگاه مرشدان را از الزامات صیانت از هویت ورزش زورخانهای برشمرد و گفت: مرشد راهبر و ستون این ورزش است و اشعار و مطالبی که در زورخانه خوانده میشود باید متناسب با شأن، قداست و جنبه فرهنگی و ورزشی این مکان باشد.
وی با تأکید بر اینکه ورزش زورخانهای میراث گذشتگان است، تصریح کرد: مسئولیت حفظ و پاسداری از این میراث فرهنگی و ورزشی بر عهده همه ماست و باید زمینه انتقال صحیح آن به نسلهای آینده فراهم شود.
رئیس فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی با اشاره به ظرفیتها و پیشینه ورزشی استان کردستان، خواستار کنار گذاشتن اختلافنظرها و شکلگیری فضای تعامل میان مسئولان، پیشکسوتان و فعالان این رشته شد.
بارانچشمه خاطرنشان کرد: با همراهی مدیرکل ورزش و جوانان استان و برگزاری نشستهای کارشناسی و دوستانه میتوان زمینه بازگشت هیأت کردستان به جایگاه شایسته خود را فراهم کرد.
وی در پایان با اعلام آمادگی فدراسیون برای حمایت آموزشی، فنی، تجهیزاتی و مالی از برنامههای توسعهای استان، ابراز امیدواری کرد با همدلی خانواده ورزش زورخانهای کردستان، شاهد اتفاقات مثبت و ارتقای جایگاه این رشته در استان باشیم.
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