گروه استان‌ها - رکاب‌زنان کردستانی در سومین و آخرین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور، با کسب دو مدال برنز در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان، به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سومین و آخرین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور در رشته کراس کانتری، روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور ۶۰ رکاب‌زن در بخش بانوان، به میزبانی سردرود از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این رقابت‌ها، دوچرخه‌سواران استان کردستان در قالب دو تیم «هیأت دوچرخه‌سواری کردستان» و باشگاه «آکادمی نوروزی» حضور یافتند و موفق به کسب دو نشان برنز شدند.

بر اساس نتایج این مسابقات، «نسترن فرجی» از تیم هیأت دوچرخه‌سواری کردستان در رده سنی بزرگسالان با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین «الینا گلنازی» از تیم آکادمی نوروزی در رده سنی جوانان با کسب مقام سوم، دومین نشان برنز کردستان را از آن خود کرد.

سرپرستی و مربیگری تیم هیأت دوچرخه‌سواری کردستان را مهرداد عباسی و هدایت تیم آکادمی نوروزی را بهزاد نوروزی برعهده داشتند.

کسب این دو مدال، نشان‌دهنده حضور موفق رکاب‌زنان کردستانی در رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور است.