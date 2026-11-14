||09:26
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرثبت ۲ هزار و ۲۵۵ خدمت در اورژانس ۱۱۵ کردستان طی یک هفته
15بازدید
۰

دو برنز لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور به کردستان رسید

گروه استان‌ها - رکاب‌زنان کردستانی در سومین و آخرین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور، با کسب دو مدال برنز در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان، به کار خود پایان دادند.

کد خبر: 4201707تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۳_۱۲-۲۳-۵۸

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سومین و آخرین مرحله لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور در رشته کراس کانتری، روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور ۶۰ رکاب‌زن در بخش بانوان، به میزبانی سردرود از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این رقابت‌ها، دوچرخه‌سواران استان کردستان در قالب دو تیم «هیأت دوچرخه‌سواری کردستان» و باشگاه «آکادمی نوروزی» حضور یافتند و موفق به کسب دو نشان برنز شدند.

بر اساس نتایج این مسابقات، «نسترن فرجی» از تیم هیأت دوچرخه‌سواری کردستان در رده سنی بزرگسالان با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

همچنین «الینا گلنازی» از تیم آکادمی نوروزی در رده سنی جوانان با کسب مقام سوم، دومین نشان برنز کردستان را از آن خود کرد.

سرپرستی و مربیگری تیم هیأت دوچرخه‌سواری کردستان را مهرداد عباسی و هدایت تیم آکادمی نوروزی را بهزاد نوروزی برعهده داشتند.

کسب این دو مدال، نشان‌دهنده حضور موفق رکاب‌زنان کردستانی در رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری کوهستان کشور است.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دوچرخه سواری کوهستانورزش کردستانلیگ دوچرخه سواری بانوانبانوان دوچرخه سوار

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.