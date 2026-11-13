سنندج قهرمان مسابقات کشتی آزاد خردسالان کردستان شد

گروه استان‌ها - مسابقات کشتی آزاد قهرمانی خردسالان استان کردستان با حضور ۱۸۰ کشتی‌گیر از ۱۰ تیم به میزبانی سنندج برگزار شد و در پایان، تیم‌های سنندج، دیواندره و سقز به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی خردسالان استان کردستان و انتخابی تیم استان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور سال ۱۴۰۵، روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه به میزبانی سنندج برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۸۰ کشتی‌گیر در قالب ۱۰ تیم از هشت شهرستان و دو شهر استان کردستان، به مدت یک روز در سالن آزادی سنندج برگزار شد و با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این دوره از مسابقات با عنوان بزرگداشت محمدمبین عظیمی، قهرمان اخلاق و ستاره نوظهور کشتی کردستان و ایران، برگزار شد.

همزمان با برگزاری این رقابت‌ها، مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و طی آن، از افتخارات و عناوین قهرمانی محمدمبین عظیمی، کشتی‌گیر پرافتخار کردستانی، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

در پایان مسابقات و بر اساس امتیازات کسب‌شده، تیم سنندج با ۲۳۰ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم دیواندره با ۱۶۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم سقز نیز با کسب ۱۵۹ امتیاز عنوان سوم این رقابت‌ها را کسب کرد.

این مسابقات در راستای شناسایی استعدادهای برتر کشتی استان و انتخاب نفرات مستعد برای حضور در ترکیب تیم کردستان در رقابت‌های قهرمانی کشور سال ۱۴۰۵ برگزار شد.