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آغاز پویش کردستان دسترس‌پذیر برای شناسایی موانع تردد افراد دارای معلولیت

گروه استان‌ها - مدیرکل بهزیستی استان کردستان از اجرای پویش «کردستان دسترس‌پذیر؛ حق همه، مسئولیت همه» از ۲۵ آبان تا ۱۵ آذرماه خبر داد و گفت: این پویش با هدف شناسایی و رفع موانع محیطی و تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات و اماکن عمومی، با مشارکت شهروندان و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

کد خبر: 4202003تاریخ انتشار: 30 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «حسین رسولی» ، مدیرکل بهزیستی استان کردستان، با اشاره به اجرای پویش «کردستان دسترس‌پذیر؛ حق همه، مسئولیت همه» با شعار «سلام محله فراگیر؛ از دسترس‌پذیری تا مشارکت» اظهار کرد: دسترس‌پذیری یکی از حقوق اساسی افراد دارای معلولیت است و تحقق آن نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و شهروندان است.

وی افزود: این پویش با هدف فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر افراد دارای معلولیت به خدمات و اماکن اداری، بهداشتی، درمانی، ورزشی و آموزشی، پارک‌ها، معابر عمومی و سایر فضاهای شهری اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود، ادامه داد: همه ادارات، دستگاه‌های دولتی و عمومی، مراکز و مؤسسات تحت نظارت بهزیستی و همچنین شهروندان می‌توانند در این پویش مشارکت کنند.

رسولی مهلت اجرای این پویش را از ۲۵ آبان‌ماه تا ۱۵ آذرماه اعلام کرد و گفت: شهروندان می‌توانند موانع محیطی و مشکلات دسترس‌پذیری را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ سامانه «معبر» ، ادارات بهزیستی سراسر استان و مراکز مثبت زندگی مستقر در محلات و شهرستان‌ها گزارش دهند.

وی با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در ایجاد جامعه‌ای فراگیر تصریح کرد: شناسایی و رفع موانع محیطی تنها وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه ایجاد محیطی دسترس‌پذیر برای همه شهروندان، مسئولیتی اجتماعی و مشترک است.

مدیرکل بهزیستی کردستان ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، شرکای اجتماعی و شهروندان، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه دسترس‌پذیری و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت در استان برداشته شود.

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برچسب ها

معلولیتبهزیستی کردستانکردستان دسترس پذیر

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