فرمانده انتظامی شهرستان قروه خبر داد؛
کشف بیش از 6کیلوگرم مواد مخدر در قروه
گروه استانها - فرمانده انتظامي شهرستان قروه از کشف بیش از 6کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری یک سوداگر مرگ خبر داد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «واحد مظفری» در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان "قروه" با اشراف اطلاعاتی فردی را که فعالیت مجرمانه در زمینه تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح شهر قروه داشت شناسایی کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با مراجع قضائی، مخفیگاه متهم را شناسايي و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و در بازرسی از منزلش مقدار 6 کیلو 500 گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قروه در پایان با بیان اینکه متهم جهت اقدامات بعدی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت، خاطر نشان کرد : شهروندان در صورت اطلاع از موارد مشکوک و هرگونه اخبار در زمينه فعاليت مجرمانه افراد را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.
انتهای پیام/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.