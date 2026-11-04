کشف بیش از 6کیلوگرم مواد مخدر در قروه

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ «واحد مظفری» در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان "قروه" با اشراف اطلاعاتی فردی را که فعالیت مجرمانه در زمینه تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح شهر قروه داشت شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با مراجع قضائی، مخفیگاه متهم را شناسايي و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و در بازرسی از منزلش مقدار 6 کیلو 500 گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه در پایان با بیان اینکه متهم جهت اقدامات بعدی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت، خاطر نشان کرد : شهروندان در صورت اطلاع از موارد مشکوک و هرگونه اخبار در زمينه فعاليت مجرمانه افراد را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.

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