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از دختران کوچک تا پدران و مادران/ سنندج در آغوش شهدای گمنام + فیلم
گروه استانها - شب گذشته میدان آزادی سنندج، صحنه وداع عاشقانه مردم با شهدای گمنام بود؛ از دختران و پسران کوچک تا جوانان و بزرگترها، همه آمده بودند تا به فرزندان بینام وطن ادای احترام کنند؛ روایتی از عشق، دلدادگی و تجدید پیمان با شهدا که دوربین تابناک کردستان آن را به تصویر کشیده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه گذشته میدان آزادی سنندج حالوهوایی متفاوت داشت؛ عطر حضور شهدای گمنام در میان مردمی پیچیده بود که با قلبهایی سرشار از ارادت و چشمانی آمیخته به اشک و دلتنگی، برای استقبال و وداع با فرزندان آسمانی این سرزمین گرد هم آمده بودند.
در میان جمعیت، صحنههایی چشمنواز از حضور نسلهای مختلف به چشم میخورد؛ دختران و پسران کوچکی که با نگاههای معصومانه به تابوت شهدا مینگریستند، جوانانی که با احترام و ارادت قدم برمیداشتند و پدران و مادرانی که گویی در سیمای این شهیدان، فرزندان خود را میدیدند.
هرکس به شکلی ارادت خود را نشان میداد؛ یکی با شاخهای گل، دیگری با اشکی بر گونه و عدهای نیز با زمزمه دعا و صلوات، به استقبال پیکرهای مطهر شهدا آمده بودند. این حضور، تنها یک مراسم بدرقه نبود؛ بلکه تصویری از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید عهد با آرمانهای شهدا بود.
شهدای گمنام اگرچه نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما در دل مردم این سرزمین جایگاهی آشنا و ماندگار دارند؛ آنان فرزندان همین خاکاند که سالها پس از شهادت، همچنان دلها را به یکدیگر پیوند میزنند.
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