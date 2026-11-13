از دختران کوچک تا پدران و مادران/ سنندج در آغوش شهدای گمنام + فیلم

گروه استان‌ها - شب گذشته میدان آزادی سنندج، صحنه وداع عاشقانه مردم با شهدای گمنام بود؛ از دختران و پسران کوچک تا جوانان و بزرگ‌ترها، همه آمده بودند تا به فرزندان بی‌نام وطن ادای احترام کنند؛ روایتی از عشق، دلدادگی و تجدید پیمان با شهدا که دوربین تابناک کردستان آن را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه گذشته میدان آزادی سنندج حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ عطر حضور شهدای گمنام در میان مردمی پیچیده بود که با قلب‌هایی سرشار از ارادت و چشمانی آمیخته به اشک و دلتنگی، برای استقبال و وداع با فرزندان آسمانی این سرزمین گرد هم آمده بودند.





در میان جمعیت، صحنه‌هایی چشم‌نواز از حضور نسل‌های مختلف به چشم می‌خورد؛ دختران و پسران کوچکی که با نگاه‌های معصومانه به تابوت شهدا می‌نگریستند، جوانانی که با احترام و ارادت قدم برمی‌داشتند و پدران و مادرانی که گویی در سیمای این شهیدان، فرزندان خود را می‌دیدند.

هرکس به شکلی ارادت خود را نشان می‌داد؛ یکی با شاخه‌ای گل، دیگری با اشکی بر گونه و عده‌ای نیز با زمزمه دعا و صلوات، به استقبال پیکرهای مطهر شهدا آمده بودند. این حضور، تنها یک مراسم بدرقه نبود؛ بلکه تصویری از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا بود.

شهدای گمنام اگرچه نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما در دل مردم این سرزمین جایگاهی آشنا و ماندگار دارند؛ آنان فرزندان همین خاک‌اند که سال‌ها پس از شهادت، همچنان دل‌ها را به یکدیگر پیوند می‌زنند.



