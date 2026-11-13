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آخرین خبرخون شهدا اجازه نداد نظام در برابر دشمنان کمر خم کند + فیلم
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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد؛

مردم همچنان پای آرمان‌های شهدا و انقلاب ایستاده‌اند + فیلم

گروه استان‌ها - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: حضور شهدای گمنام پس از سال‌ها غربت، بار دیگر نور ایمان، معنویت، عزت و پایداری را در جامعه زنده کرده و مردم با استقبال از این شهدا، وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب را نشان دادند.

کد خبر: 4201629تاریخ انتشار: 51 بازدید۰

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حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمد سادات»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع پیکر شهید گمنام اظهار کرد: حضور شهدای گمنام پس از سال‌ها غربت و دوری، بار دیگر نور ایمان، معنویت، شرف، عزت و پایداری را به جامعه بازگردانده است.


وی افزود: مردم استان کردستان با حضور پرشور در مراسم تشییع این شهدا ثابت کردند که همچنان پای آرمان‌های شهدا، امام راحل، انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری ایستاده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم با تأسی از سیره و آرمان‌های شهدای والامقام، همچنان ادامه‌دهنده راه پرافتخار آنان باشند.

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برچسب ها

شهید گمنامسنندجتشییع و تدفین شهید گمنام

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