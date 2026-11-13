گروه استان‌ها - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان گفت: حضور شهدای گمنام پس از سال‌ها غربت، بار دیگر نور ایمان، معنویت، عزت و پایداری را در جامعه زنده کرده و مردم با استقبال از این شهدا، وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب را نشان دادند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمد سادات»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه راهپیمایی تشییع پیکر شهید گمنام اظهار کرد: حضور شهدای گمنام پس از سال‌ها غربت و دوری، بار دیگر نور ایمان، معنویت، شرف، عزت و پایداری را به جامعه بازگردانده است.





وی افزود: مردم استان کردستان با حضور پرشور در مراسم تشییع این شهدا ثابت کردند که همچنان پای آرمان‌های شهدا، امام راحل، انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری ایستاده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد که مردم با تأسی از سیره و آرمان‌های شهدای والامقام، همچنان ادامه‌دهنده راه پرافتخار آنان باشند.