کمبود کتابخانه در روستاها و شهرهای کردستان؛ عدالت فرهنگی همچنان در انتظار تحقق

گروه استان‌ها - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با اشاره به محرومیت شماری از روستاها و برخی شهرهای استان از امکانات کتابخانه‌ای، توسعه زیرساخت‌های کتابخوانی را ضرورتی فرهنگی دانست و خواستار مشارکت جدی مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و خیرین برای رفع این کمبودها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «معصومه حسنی‌خونسار، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج، با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح آگاهی و رشد فرهنگی جامعه، بر ضرورت گسترش دسترسی عادلانه شهروندان به امکانات کتابخانه‌ای تأکید کرد.

وی که به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار سخن می‌گفت، کتاب را ابزاری ارزشمند برای تعالی انسان، افزایش آگاهی و ارتقای بینش فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: کتابخانه‌های استان آمادگی دارند به اقشار مختلف جامعه و گروه‌های سنی گوناگون خدمات ارائه دهند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در ادامه با اشاره به کمبود زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در برخی مناطق استان اظهار کرد: متأسفانه تعداد زیادی از روستاها و حتی برخی شهرهای کردستان از داشتن کتابخانه محروم هستند؛ مسئله‌ای که ضرورت توجه جدی‌تر مسئولان به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را نشان می‌دهد.

حسنی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در مناطق مختلف استان، خواستار مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مسئولان و خیرین برای توسعه کتابخانه‌ها و رفع محرومیت‌های موجود شد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های مسئول و خیرین، زمینه دسترسی عادلانه مردم در مناطق مختلف کردستان به امکانات کتابخانه‌ای فراهم شود.

با این حال، محرومیت برخی روستاها و شهرهای کردستان از کتابخانه، بار دیگر ضرورت توجه به توزیع متوازن امکانات فرهنگی را مطرح می‌کند؛ چراکه دسترسی به کتاب و فضای مطالعه نباید به محل سکونت شهروندان محدود باشد و تحقق عدالت فرهنگی نیازمند برنامه‌ریزی عملی و تخصیص منابع برای مناطق کم‌برخوردار است.