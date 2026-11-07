اعتراض شدید به ترانه علیدوستی بابت شیوه تشییع پدرش را ببینید

ترک فعل و نمی‌توانم‌ها یکی از مصادیق ظلم و ستم است آیت‌الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان در کنایه‌ای آشکار به برخی مسئولین ارشد در برنامه به وقت…

شعارهای تجمع شبانه خطاب به علی دایی و عادل فردوسی‌پور اعتراض به بلند نشدن علی دایی و عادل فردوسی پور و عدم احترام به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به…