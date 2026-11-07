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کد خبر: 4200417 14145 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

اعتراض شدید به ترانه علیدوستی بابت شیوه تشییع پدرش را ببینید

اعتراض شدید به ترانه علیدوستی بابت شیوه تشییع پدرش حمید علیدوستی و حرف‌هایی که در مراسم تشییع زده را در تجمعات شبانه ببینید.

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برچسب‌ها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحضور زنان در ورزشگاه هاحمید علیدوستیتجمعات شبانه

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