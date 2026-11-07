اعتراض شدید به ترانه علیدوستی بابت شیوه تشییع پدرش را ببینید

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه14145 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سیاست فیلم<<سیاست فیلم کد خبر: 4200417 | 14145 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۳۲ | 7 November 2026 نبض خبراعتراض شدید به ترانه علیدوستی بابت شیوه تشییع پدرش را ببینید اعتراض شدید به ترانه علیدوستی بابت شیوه تشییع پدرش حمید علیدوستی و حرفهایی که در مراسم تشییع زده را در تجمعات شبانه ببینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200417/ گزارش خطا پسندها: 1 اشتراک گذاری برچسبها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحضور زنان در ورزشگاه هاحمید علیدوستیتجمعات شبانه مطالب مرتبطتعقیبوگریز عجیب شتر در خیابانهای چین!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶تصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵روایت تکان دهنده از عامل نابودی حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ویدیویی از حمید علیدوستی و ترانه علیدوستی که میلیونی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲برخورد ناجوانمردانه با ترانه علیدوستی در خاکسپاری حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی داییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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