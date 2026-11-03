جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرش

کپی پیوندچاپ10 دیدگاه50958 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم فیلم فیلم کد خبر: 100000386 | 50958 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۶:۴۳ | 3 November 2026 نبض خبرجمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرش تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000386/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحضور زنان در ورزشگاهحمید علیدوستی مطالب مرتبطحرفهای پیمان معادی، علی دایی، علی پروین و دیگران در تشییع حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲شش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی داییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲روایت حمید علیدوستی از علاقهاش به مرگتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱حمید علیدوستی؛ مردی در سکوتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (10) علی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۴۵ فمنیست درمانده از زندگی . موافقم 0مخالفم 0 پاسخ مسعود۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۷:۴۲ من میخوام یه کتاب بنویسم این جمله رومعنا کنم بماندبرای آیندگان موافقم 2مخالفم 2 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۰:۴۰ ایشالا به زودی به پدرت بپیوندی سلبریتی دوزاری موافقم 14مخالفم 40 پاسخ امیر۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۱۱ · در پاسخ به ناشناس ایشالا خودت زودتر موجود بی ارزش موافقم 3مخالفم 1 عابدی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۹:۱۰ چه جمله سنگین و معناداری بود!!! یعنی کمر تریلی کمرشکن ۸۵ چرخ هم زیربار سنگینی جمله میشکنه!! موافقم 16مخالفم 4 پاسخ م/م۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۸:۴۰ · در پاسخ به عابدی فهمیدنش درک بالا می خواد موافقم 5مخالفم 3 فرزانه متین۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۴۰ روحش شاد ترانه از یک بیماری رنج میبره که بدتر از مرگ پدرشه موافقم 9مخالفم 5 پاسخ پدرام۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۳۷ لا اقل به احترام روح پدرت حچابت رو رعایت کن دخترم موافقم 13مخالفم 19 پاسخ یکی از مردم۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۸ وای چه جمله تاثیر گذاری. خیلی خفن بود............. موافقم 5مخالفم 1 پاسخ اصغر در جبهه۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۷ خجالت بکش،حیا کن ،حجابت رارعایت کن،ما شهید دادیم ،دیگه تحمل نمیکنیم موافقم 10مخالفم 27 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (10)
فمنیست درمانده از زندگی .
من میخوام یه کتاب بنویسم این جمله رومعنا کنم بماندبرای آیندگان
ایشالا به زودی به پدرت بپیوندی سلبریتی دوزاری
ایشالا خودت زودتر موجود بی ارزش
چه جمله سنگین و معناداری بود!!! یعنی کمر تریلی کمرشکن ۸۵ چرخ هم زیربار سنگینی جمله میشکنه!!
فهمیدنش درک بالا می خواد
روحش شاد ترانه از یک بیماری رنج میبره که بدتر از مرگ پدرشه
لا اقل به احترام روح پدرت حچابت رو رعایت کن دخترم
وای چه جمله تاثیر گذاری. خیلی خفن بود.............
خجالت بکش،حیا کن ،حجابت رارعایت کن،ما شهید دادیم ،دیگه تحمل نمیکنیم
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