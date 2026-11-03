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کد خبر: 100000386 50958 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرش




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برچسب‌ها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحضور زنان در ورزشگاهحمید علیدوستی

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دیدگاه‌ها (10)

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۳:۴۵

فمنیست درمانده از زندگی .

مسعود۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۷:۴۲

من میخوام یه کتاب بنویسم این جمله رومعنا کنم بماندبرای آیندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۰:۴۰

ایشالا به زودی به پدرت بپیوندی سلبریتی دوزاری

امیر۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۱۱ · در پاسخ به ناشناس

ایشالا خودت زودتر موجود بی ارزش

عابدی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۹:۱۰

چه جمله سنگین و معناداری بود!!! یعنی کمر تریلی کمرشکن ۸۵ چرخ هم زیربار سنگینی جمله می‌شکنه!!

م/م۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۸:۴۰ · در پاسخ به عابدی

فهمیدنش درک بالا می خواد

فرزانه متین۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۴۰

روحش شاد ترانه از یک بیماری رنج میبره که بدتر از مرگ پدرشه

پدرام۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۳۷

لا اقل به احترام روح پدرت حچابت رو رعایت کن دخترم

یکی از مردم۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۸

وای چه جمله تاثیر گذاری. خیلی خفن بود.............

اصغر در جبهه۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۱۷

خجالت بکش،حیا کن ،حجابت رارعایت کن،ما شهید دادیم ،دیگه تحمل نمیکنیم

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