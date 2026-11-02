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نبض خبر
روایت حمید علیدوستی از علاقهاش به مرگ
زنده یاد حمید علیدوستی در گفت و گویی از علاقهاش به سینمای برگمان میگوید و اینکه از کودکی دغدغهٔ مرگ داشته و... اکنون شنیدن این واژهها از زبان مردی که با تمام وجود عاشق زندگی بود غمانگیز و تلخ جلوه میکند. کسی که با رفتنش یک بار دیگر این جملهٔ قدیمی را به یاد همه آورد که خوبها پیش از آنکه برای رفتنشان دیر شود بار سفر میبندند.
دیدگاهها (2)
مرگ به وقتش سراغ هممون میاد به فکر بعد از مرگ باشیم که بسیار سخت و طاقت فرساست
روحت شاد جنتلمن
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