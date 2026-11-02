||14:06
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرجهش شاخص کل بورس پس از ۳ روز افت متوالی/ ۴.۵ همت پول حقیقی به بازار برگشت
2 دیدگاه10146 بازدید ثبت‌شدهفیلم
ورزش
کد خبر: 100000166 10146 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

روایت حمید علیدوستی از علاقه‌اش به مرگ

زنده یاد حمید علیدوستی در گفت و گویی از علاقه‌اش به سینمای برگمان می‌گوید و این‌که از کودکی دغدغهٔ مرگ داشته و... اکنون شنیدن این واژه‌ها از زبان مردی که با تمام وجود عاشق زندگی بود غم‌انگیز و تلخ جلوه می‌کند. کسی که با رفتنش یک بار دیگر این جملهٔ قدیمی را به یاد همه آورد که خوب‌ها پیش از آن‌که برای رفتن‌شان دیر شود بار سفر می‌بندند.



تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000166/

برچسب‌ها:ویدیواینگمار برگمنحمید علیدوستی

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (2)

بنده خدا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۲۲

مرگ به وقتش سراغ هممون میاد به فکر بعد از مرگ باشیم که بسیار سخت و طاقت فرساست

محمدرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۲

روحت شاد جنتلمن

دیدگاه خود را بنویسید