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زنده یاد حمید علیدوستی در گفت و گویی از علاقه‌اش به سینمای برگمان می‌گوید و این‌که از کودکی دغدغهٔ مرگ داشته و... اکنون شنیدن این واژه‌ها از زبان مردی که با تمام وجود عاشق زندگی بود غم‌انگیز و تلخ جلوه می‌کند. کسی که با رفتنش یک بار دیگر این جملهٔ قدیمی را به یاد همه آورد که خوب‌ها پیش از آن‌که برای رفتن‌شان دیر شود بار سفر می‌بندند.