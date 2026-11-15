پیدا شدن جوان مازندرانی در عزادارای حضرت فاطمه (س)

نبض خبر

عادل طاهری جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری که ۱۸ سال پیش به دلیل عقب‌ماندگی ذهنی از خانه خارج شد و دیگر بازنگشته بود، به لطف انتشار یک کلیپ از مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در آسایشگاهی در قم، شناسایی شد. پدر عادل که سال‌ها چشم انتظار پسرش بود بر اثر غم و رنج ناشی از دوری از فرزندش، بیش از یکسال پیش از دنیا رفت. بر اساس این گزارش، عادل سه برادر دارد و قرار است امروز با مادر و سه برادرش دیدار کند؛ دیداری که ۱۸ سال انتظار را به پایان می‌رساند.