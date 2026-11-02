اجرای ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی

کپی پیوندچاپ1 دیدگاه6663 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش›ورزش فیلم<<ورزش<<ورزش ورزش کد خبر: 100000182 | 6663 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۵:۵۹ | 2 November 2026 نبض خبراجرای ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی خواندن ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی در مراسم بزرگداشت ابراهیم تهامی را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000182/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:علی داییعربینبض خبرابراهیم تهامی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (1) Kiumars Karamsima۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۰ سلطان همیشه قلب علی آقا موافقم 2مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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سلطان همیشه قلب علی آقا
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