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کد خبر: 100000182 6663 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

اجرای ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی

خواندن ترانه عربی مشهور برای دایی و تهامی در مراسم بزرگداشت ابراهیم تهامی را می‌بینید.



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برچسب‌ها:علی داییعربینبض خبرابراهیم تهامی

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دیدگاه‌ها (1)

Kiumars Karamsima۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۰

سلطان همیشه قلب علی آقا

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