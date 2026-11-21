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ادعای ژن برتر ترامپ، روبیو را به خنده وا داشت!
وزیر خارجه دولت تروریستی آمریکا به اظهارات ترامپ درباره هوش بالای خودش واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ ترامپ در این نشست با اشاره به سابقه تدریس یکی از اعضای خانوادهاش در دانشگاه امآیتی، گفت درک بسیار بالایی از مسائل دارد و این ویژگی را احتمالاً موهبتی ارثی دانست.
روبیو که پشتسر او ایستاده بود، بلافاصله لبخند زد؛ واکنشی که در فضای مجازی بازتاب گستردهای پیدا کرد.
منبع: تسنیم
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نظرات بینندگان
دنیا در اینکه ترامپ عقب مانده ذهنی است اتفاق نظر دارد حتی خود آمریکا
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