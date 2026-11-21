ادعای ژن برتر ترامپ، روبیو را به خنده وا داشت!

به گزارش تابناک؛ ترامپ در این نشست با اشاره به سابقه تدریس یکی از اعضای خانواده‌اش در دانشگاه ام‌آی‌تی، گفت درک بسیار بالایی از مسائل دارد و این ویژگی را احتمالاً موهبتی ارثی دانست.

روبیو که پشت‌سر او ایستاده بود، بلافاصله لبخند زد؛ واکنشی که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

منبع: تسنیم



