بیت کوین روز جمعه با سقوط به زیر ۵۷ هزار دلار، پایین‌ترین سطح قیمتی خود را از سال ۲۰۲۴ ثبت کرد.

به گزارش تابناک؛ بازار رمزارزها امروز شاهد ادامه‌ی روند نزولی شدید بود. قیمت بیت‌کوین نیز زیر ۱,۵۵۰ دلار معامله شد. ریپل (XRP) با شکستن سطح ۰.۸۸ دلار و سولانا (SOL) با افت به زیر ۶۶ دلار، در جمع ارزهای آسیب‌دیده قرار گرفتند.

شدت این ریزش به حدی بود که در بازه‌ی ۶۰ دقیقه‌ای گذشته، حدود ۶۵۰ میلیون دلار از موقعیت‌های اهرمی در بازار کریپتو نقد شد. این رقم نشان‌دهنده‌ی فشار فروش سنگین و تسویه‌ی اجباری معامله‌گران اهرمی است.



