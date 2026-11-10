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سقوط قیمت نفت برنت به زیر ۹۰ دلار
قیمت نفت برنت با کاهش قابلتوجه به ۸۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
به گزارش تابناک؛ قیمت نفت برنت با کاهش قابلتوجه به ۸۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
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قیمت نفت برنت با کاهش قابلتوجه به ۸۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
به گزارش تابناک؛ قیمت نفت برنت با کاهش قابلتوجه به ۸۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.
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