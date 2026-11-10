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سقوط قیمت نفت برنت به زیر ۹۰ دلار

قیمت نفت برنت با کاهش قابل‌توجه به ۸۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

کد خبر: 4200995تاریخ انتشار: 375 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ قیمت نفت برنت با کاهش قابل‌توجه به ۸۹ دلار در هر بشکه سقوط کرد. 

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برچسب ها

قیمت نفتکاهش قیمتنفت برنت

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