آغاز ثبتنام پذیرفتهشدگان دانشگاه پیام نور
فرآیند ثبتنام و انتخاب واحد پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ دانشگاه پیام نور، از امروز ۳۰ آبان آغاز میشود.
به گزارش تابناک؛ دانشگاه پیام نور اعلام کرد: فرآیند ثبتنام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پذیرفتهشده در آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵، از امروزشنبه ۳۰ آبانماه آغاز شده و تا ۷ آذرماه ادامه دارد.
بر اساس این اطلاعیه، مراحل ثبتنام شامل پذیرش غیرحضوری از طریق سامانه reg.pnu.ac.ir ، پذیرش حضوری، ثبت درخواست مهمانی و انتخاب واحد خواهد بود.
دانشگاه پیام نور از پذیرفتهشدگان خواسته است با توجه به زمانبندی اعلامشده، مراحل پذیرش و ثبتنام خود را در مهلت مقرر تکمیل کنند.
همچنین پذیرفتهشدگان برای اطلاع از جزئیات مراحل ثبتنام، راهنماها و اطلاعیههای تکمیلی، میتوانند اطلاعرسانیهای رسمی دانشگاه پیام نور را دنبال کنند.
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