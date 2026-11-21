فرآیند ثبت‌نام و انتخاب واحد پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵ دانشگاه پیام نور، از امروز ۳۰ آبان آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک؛ دانشگاه پیام نور اعلام کرد: فرآیند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پذیرفته‌شده در آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی سال ۱۴۰۵، از امروزشنبه ۳۰ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۷ آذرماه ادامه دارد.

بر اساس این اطلاعیه، مراحل ثبت‌نام شامل پذیرش غیرحضوری از طریق سامانه reg.pnu.ac.ir ، پذیرش حضوری، ثبت درخواست مهمانی و انتخاب واحد خواهد بود.

دانشگاه پیام نور از پذیرفته‌شدگان خواسته است با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، مراحل پذیرش و ثبت‌نام خود را در مهلت مقرر تکمیل کنند.

همچنین پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از جزئیات مراحل ثبت‌نام، راهنماها و اطلاعیه‌های تکمیلی، می‌توانند اطلاع‌رسانی‌های رسمی دانشگاه پیام نور را دنبال کنند.







