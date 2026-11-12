زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعلام نتایج نهایی کنکور تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش تابناک؛ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعلام نتایج نهایی کنکور تا هفته آینده خبر داد.

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه خود عنوان کرد: بیش از ۴۵۰ هزار دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی و کاردانی وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند.

وی افزود: برای جبران تأخیر در آغاز تحصیل آنان، با دانشگاه‌ها درباره تنظیم تعداد واحدها و فشرده‌سازی برنامه آموزشی نیمسال هماهنگ شده است.



