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زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعلام نتایج نهایی کنکور تا هفته آینده خبر داد.

کد خبر: 4201482تاریخ انتشار: 324 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعلام نتایج نهایی کنکور تا هفته آینده خبر داد.

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مصاحبه خود عنوان کرد: بیش از ۴۵۰ هزار دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی و کاردانی وارد دانشگاه‌های کشور می‌شوند.

وی افزود: برای جبران تأخیر در آغاز تحصیل آنان، با دانشگاه‌ها درباره تنظیم تعداد واحدها و فشرده‌سازی برنامه آموزشی نیمسال هماهنگ شده است.


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برچسب ها

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