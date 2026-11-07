به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته­‌شدگان در تمامی آزمون­‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال‌های بعد» را برای اجرا ابلاغ کرد.



این ماده واحده در جلسه ۹۲۸ تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.



روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: ماده واحده «الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال‌های بعد» به شرح زیر و خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شده است:



ماده واحده «الحاق یک تبصره به مصوبه تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال‌های بعد» که در جلسه ۹۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:



«ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به مصوبه ماده واحده «تعیین نحوه شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان در تمامی آزمون‌های سراسری کلیه مقاطع در آزمون‌های سال بعد» (مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) الحاق و اضافه می‌گردد:

تبصره ۵- پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، از طریق مجاری رسمی تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انصراف قطعی خود را از پذیرش و ثبت‌نام در رشته محل قبولی اعلام نمایند، مشمول ممنوعیت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره بعد نخواهند بود».

