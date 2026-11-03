||13:47
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبررشد ۸۸ هزار واحدی شاخص بورس / ارزش دلاری بازار از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
14 دیدگاه20412 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000351 20412 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

ضرب گرفتن رئیس دفتر پزشکیان حین ذکر مصیبت!

ویدیویی از جلسه هیات دولت منتشر شده که مسعود پزشکیان در حال بیان اوضاع سخت اداره کشور است و همزمان محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر پزشکیان در حال ضرب گرفتن روی میز است. این ویدیو که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید.



تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000351/

برچسب‌ها:مسعود پزشکیاننبض خبرمحسن حاجی میرزایی

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (14)

پژوهشگر۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۰۶

آقای پزشکیان شما در حالی که حقوق کارمندان 30 تا 35 میلیون و زیر خط فقر است حقوق اعضاء هیات علمی که بالای 80 میلیون تومان دریافتی دارند را 60% اضافه کردید! دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟
اگر واقعا هدفتان افزایش حقوق اعضاء هیات علمی با دریافتی 30-40 تومن بوده که شخصا شک دارم به این اندازه باشد، خوب بفرمایید 60% حقوق اعضا هیات علمی اضافه شود بشرطی که بالای 80 تومن نشود یا بالای 100 تومن نشود

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۳۶ · در پاسخ به پژوهشگر

افزایش 60 درصدی حقوق اعضاء هیات علمی بخاطر مطالبه و پیگیریهای آقای عارف بوده که خودشان هم از قضا، هیات علمی بودند.

حمید۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۰۰:۱۴

واقعا ضرب و آهنگی بدبختی مردم و بی کفایتی دولت را خوب می زند.

عبدالله۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۱:۲۵

تو این شرایط اقتصادی و بی پولی مملکت بلند بشه بره استانها و عده ای هم دنبال ماشینش بدوند که چی بشه اتفاقاً کار خوبی میکنه دمش گرم. از همون مرکز هم میشه با حضور استاندار و وزیر کارها پیش برد . خیلی ابتکار خوبیه قطع سفرهای استانی و بریز و بپاش

نامی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۱:۰۲

جناب پزشکیان شما بهتر است به کار مداوا و عمل‌های جراحی در بیمارستان برگردید و دست از سر سیاست که پدر مادر هم ندارد بردارید. شما برای اين کار ساخته نشدید !

عبداله۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۹:۱۸

چقدر دنبال حاشیه هستید این زرب گرفتن با اونیکه توگفتی فرق دارد خدا وکیلی کم حرف درست کنید

تأسف۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۴۸

شرم آوره.

مسعود۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۲۶

فقط حرف زدن آقا مسعود!

صادق۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۶:۲۳

بنده به آقای جلیلی رای دادم، ولی نباید با پخش چنین فیلمی بی اخلاقی کرد
فیلمبردار نباید این فیلم را منتشر میکرد
مضاف براینکه آن شخصی که به قول شما دارد ضرب میگیرد، هدفی از اینکار نداشته و اینها به نوعی تیک عصبی هستند
بی اخلاق نباشیم

مریم۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۵:۵۹

از نظر روانشناسی این حرکتها نوعی مقابله با استرس هست و تحمل فضا ... با ضرب گرفتن اشتباه نگیرید

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۵:۵۸

تفعل قرآن در اولین روز را یادتان میاد؟

حمید کلباسی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۵:۵۵

چی فکر می کردیم ، چی شد

ایران۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۵:۴۱

بنده خدا یکبار رئیسی بازدید کارخونه به کارگره گفته بود ناهار خوردی، کاری بر سرش آوردن که نگو
بعد اینا روزی نیست که یه حرکت عجیب نزنن،خمیازه کشیدن عراقچی در اجلاس شانگهای، عربی حرف زدن با رئیس جمهور هند......حالا کاش یه کار مفیدم میکردن، دریغ از سفر یه یک استان

عبدالله۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۲۱:۲۳ · در پاسخ به ایران

تو این شرایط اقتصادی و بی پولی مملکت بلند بشه بره استانها و عده ای هم دنبال ماشینش بدوند که چی بشه اتفاقاً کار خوبی میکنه دمش گرم. از همون مرکز هم میشه با حضور استاندار و وزیر کارها پیش برد . خیلی ابتکار خوبیه قطع سفرهای استانی و بریز و بپاش

دیدگاه خود را بنویسید