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نبض خبر
ضرب گرفتن رئیس دفتر پزشکیان حین ذکر مصیبت!
ویدیویی از جلسه هیات دولت منتشر شده که مسعود پزشکیان در حال بیان اوضاع سخت اداره کشور است و همزمان محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر پزشکیان در حال ضرب گرفتن روی میز است. این ویدیو که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را میبینید.
دیدگاهها (14)
آقای پزشکیان شما در حالی که حقوق کارمندان 30 تا 35 میلیون و زیر خط فقر است حقوق اعضاء هیات علمی که بالای 80 میلیون تومان دریافتی دارند را 60% اضافه کردید! دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟
اگر واقعا هدفتان افزایش حقوق اعضاء هیات علمی با دریافتی 30-40 تومن بوده که شخصا شک دارم به این اندازه باشد، خوب بفرمایید 60% حقوق اعضا هیات علمی اضافه شود بشرطی که بالای 80 تومن نشود یا بالای 100 تومن نشود
افزایش 60 درصدی حقوق اعضاء هیات علمی بخاطر مطالبه و پیگیریهای آقای عارف بوده که خودشان هم از قضا، هیات علمی بودند.
واقعا ضرب و آهنگی بدبختی مردم و بی کفایتی دولت را خوب می زند.
تو این شرایط اقتصادی و بی پولی مملکت بلند بشه بره استانها و عده ای هم دنبال ماشینش بدوند که چی بشه اتفاقاً کار خوبی میکنه دمش گرم. از همون مرکز هم میشه با حضور استاندار و وزیر کارها پیش برد . خیلی ابتکار خوبیه قطع سفرهای استانی و بریز و بپاش
جناب پزشکیان شما بهتر است به کار مداوا و عملهای جراحی در بیمارستان برگردید و دست از سر سیاست که پدر مادر هم ندارد بردارید. شما برای اين کار ساخته نشدید !
چقدر دنبال حاشیه هستید این زرب گرفتن با اونیکه توگفتی فرق دارد خدا وکیلی کم حرف درست کنید
شرم آوره.
فقط حرف زدن آقا مسعود!
بنده به آقای جلیلی رای دادم، ولی نباید با پخش چنین فیلمی بی اخلاقی کرد
فیلمبردار نباید این فیلم را منتشر میکرد
مضاف براینکه آن شخصی که به قول شما دارد ضرب میگیرد، هدفی از اینکار نداشته و اینها به نوعی تیک عصبی هستند
بی اخلاق نباشیم
از نظر روانشناسی این حرکتها نوعی مقابله با استرس هست و تحمل فضا ... با ضرب گرفتن اشتباه نگیرید
تفعل قرآن در اولین روز را یادتان میاد؟
چی فکر می کردیم ، چی شد
بنده خدا یکبار رئیسی بازدید کارخونه به کارگره گفته بود ناهار خوردی، کاری بر سرش آوردن که نگو
بعد اینا روزی نیست که یه حرکت عجیب نزنن،خمیازه کشیدن عراقچی در اجلاس شانگهای، عربی حرف زدن با رئیس جمهور هند......حالا کاش یه کار مفیدم میکردن، دریغ از سفر یه یک استان
تو این شرایط اقتصادی و بی پولی مملکت بلند بشه بره استانها و عده ای هم دنبال ماشینش بدوند که چی بشه اتفاقاً کار خوبی میکنه دمش گرم. از همون مرکز هم میشه با حضور استاندار و وزیر کارها پیش برد . خیلی ابتکار خوبیه قطع سفرهای استانی و بریز و بپاش
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