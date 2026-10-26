پیام پزشکیان برای استاندار هرمزگان

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان را تسلیت گفت.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۴۸
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پیام پزشکیان برای استاندار هرمزگان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان، برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد آشوری

استاندار محترم هرمزگان

درگذشت والده مکرمه را به جناب‌عالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواده ارجمندو عموم بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

مادر سرچشمه مهر و فداکاری و پناهگاه عاطفی فرزندان است، امید که یاد مهر و محبت‌های بی‌دریغ آن مرحومه، در کنار الطاف الهی، مایه تسلای خاطر شما و خانواده معزز باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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پزشکیانمسعود پزشکیانرئیس جمهورپیام تسلیتاستاندار هرمزگان
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