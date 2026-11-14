||14:50
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرسخنگوی وعده صادق، سخنگوی بسیج شد
1143بازدید
۱

نامه ویژه دبیرکل AFC به بیرانوند

نامه ویژه دبیرکل AFC به علیرضا بیرانوند، حضور فیزیکی نامزد برنده جایزه مرد سال آسیا در مراسم را الزامی کرده است.

کد خبر: 4201798تاریخ انتشار: 1143 بازدید۱

۵۵۶faf۷۱۷۱fa۴f۵d۹d۴f۲۹۶f۶۲ad۵e۸f

به گزارش تابناک؛ سایت المدرج عربستان امروز (شنبه) از ارسال نامه دبیرکل AFC داتوک ویندزور جان به هر سه نامزد مرد سال آسیا برای حضور در مراسم پنجشنبه بهترین‌های سال قاره کهن خبر داد. طبق قانون جدید AFC برنده جایزه مرد سال آسیا باید در سالن مراسم حضور فیزیکی داشته باشد.

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش کشورمان به همراه سالم الدوسری و فراس البرکان عربستانی ۳ نامزد نهایی کسب جایزه بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ آسیا هستند.علیرضا بیرانوند اکنون بازیکن سرباز باشگاه فجر شهید سپاسی است که باید پنجشنبه برای حضور در مراسم بهترین‌های سال آسیا مرخصی اجباری بگیرد.

غیبت در مراسم، جایزه مرد سال آسیا را از بیرانوند می‌گیرد

حالا داتو می‌گوید که قانون جدید AFC این است که نامزدی که به‌عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب می‌شود باید حضور فیزیکی در مراسم داشته باشد در غیر این صورت جایزه به نامزد دیگری تعلق می‌گیرد.دبیرکل AFC تأکید می‌کند که به این خاطر شخصاً به ۳ نامزد مرد سال آسیا نامه زده تا بهانه‌ای برای غیبت در مراسم بهترین‌ها نداشته باشند.

منبع: فارس

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

بیرانوندمرد سال آسیادبیر کل AFC

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناسکشور اتصال: IR

حالا ببینید مهدی تاج و حدادی چکار میکنن که بیرانوند نتونه بره!

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.