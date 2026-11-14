نامه ویژه دبیرکل AFC به علیرضا بیرانوند، حضور فیزیکی نامزد برنده جایزه مرد سال آسیا در مراسم را الزامی کرده است.

نامه ویژه دبیرکل AFC به بیرانوند

به گزارش تابناک؛ سایت المدرج عربستان امروز (شنبه) از ارسال نامه دبیرکل AFC داتوک ویندزور جان به هر سه نامزد مرد سال آسیا برای حضور در مراسم پنجشنبه بهترین‌های سال قاره کهن خبر داد. طبق قانون جدید AFC برنده جایزه مرد سال آسیا باید در سالن مراسم حضور فیزیکی داشته باشد.

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش کشورمان به همراه سالم الدوسری و فراس البرکان عربستانی ۳ نامزد نهایی کسب جایزه بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ آسیا هستند.علیرضا بیرانوند اکنون بازیکن سرباز باشگاه فجر شهید سپاسی است که باید پنجشنبه برای حضور در مراسم بهترین‌های سال آسیا مرخصی اجباری بگیرد.

غیبت در مراسم، جایزه مرد سال آسیا را از بیرانوند می‌گیرد

حالا داتو می‌گوید که قانون جدید AFC این است که نامزدی که به‌عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب می‌شود باید حضور فیزیکی در مراسم داشته باشد در غیر این صورت جایزه به نامزد دیگری تعلق می‌گیرد.دبیرکل AFC تأکید می‌کند که به این خاطر شخصاً به ۳ نامزد مرد سال آسیا نامه زده تا بهانه‌ای برای غیبت در مراسم بهترین‌ها نداشته باشند.

منبع: فارس