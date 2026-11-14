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تصویری از برج میلاد تهران در میان دود

آسمان تهران زیر سایه آلودگی هوا خاکستری شده و برج میلاد، نماد پایتخت، در میان لایه‌ای از دود و غبار به چشم می‌خورد.

کد خبر: 4201804تاریخ انتشار: 348 بازدید

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به گزارش تابناک، آلودگی هوا بار دیگر چهره پایتخت را در هاله‌ای از دود و غبار فرو برده است؛ به‌گونه‌ای که برج میلاد تهران نیز در پس‌زمینه هوای خاکستری شهر به‌سختی دیده می‌شود.


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برچسب ها

آلودگی هوابرج میلادپایتختدود

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