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تصویری از برج میلاد تهران در میان دود
آسمان تهران زیر سایه آلودگی هوا خاکستری شده و برج میلاد، نماد پایتخت، در میان لایهای از دود و غبار به چشم میخورد.
به گزارش تابناک، آلودگی هوا بار دیگر چهره پایتخت را در هالهای از دود و غبار فرو برده است؛ بهگونهای که برج میلاد تهران نیز در پسزمینه هوای خاکستری شهر بهسختی دیده میشود.
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