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عراقچی امروز به اسلامآباد میرود
وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در سیامین نشست شورای وزیران خارجه سازمان اکو امروز به اسلامآباد پایتخت پاکستان سفر میکند.
به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه به منظور شرکت در سیامین نشست شورای وزیران خارجه سازمان اکو امروز (یکشنبه) ۲۴آبانماه ۱۴۰۵ به اسلامآباد پایتخت پاکستان سفر میکند.
سیامین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) فردا (دوشنبه) ۲۵ آبانماه ۱۴۰۵ با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عضو در اسلامآباد پایتخت پاکستان برگزار میشود.
نشست مقامات ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امروز در اسلامآباد آغاز به کار کرد.
منبع: فارس
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