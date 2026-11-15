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روایت زندگی چهار سردار هوافضا

کتاب صوتی مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دار» با روایت زندگی پرفرازونشیب چهار فرمانده شهید هوافضا و صدای هنرمندان شناخته‌شده، هم‌زمان با هفته کتاب ۱۴۰۵ منتشر می‌شود.

کد خبر: 4202006تاریخ انتشار: 96 بازدید

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به گزارش تابناک، سماوا در هفته کتاب ۱۴۰۵ از مجموعه ای از کتاب‌های صوتی تازه با اجرای هنرمندان شناخته شده رونمایی می‌کند. این مجموعه همچنین برای دومین سال پیاپی، برنامه خوانش زنده کتاب صوتی را در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد کرد.

ترویج شنیدن کتاب، محور برنامه‌های امسال سماواست؛ برنامه هایی که انتشار آثار جدید، اجرای زنده در میدان انقلاب و تخفیف ویژه برای علاقه مندان را در بر می‌گیرد.

چهار روایت از فرماندهان شهید هوافضا

یکی از آثار تازه، مجموعه چهارجلدی «آسمان دار» ، منتشرشده از سوی انتشارات شهید کاظمی است که با صدای رضا خضرایی، گوینده باسابقه رادیو و دوبله، در قالب کتاب صوتی عرضه می‌شود.

این مجموعه زندگی چهار فرمانده شهید نیروی هوافضای سپاه را روایت می‌کند و از چهار عنوان تشکیل شده است: «مردی که می‌خواست زنده بماند» نوشته فائضه غفارحدادی، «مردی که نمی‌خواست دیده شود» اثر مرضیه اعتمادی، «مردی که می‌توانست پرواز کند» نوشته سیدمحمدیوسف جلالی و «مردی که هوای آسمان را داشت» به قلم زینب سادات طباطبایی.

از دیگر کتاب‌های تازه سماوا، «پسری به نام سنگ کلیه» نوشته زهرا نعیمی و منتشرشده از سوی انتشارات مهرک است. این اثر با صدای سعید شیخ زاده، مدیر دوبلاژ، صداپیشه و مجری، در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. روایت طنزآمیز کتاب با موضوعاتی مانند خودشناسی، اعتمادبه نفس و روبه روشدن با دشواری‌های نوجوانی پیوند خورده است.

رمان کلاسیک «کارگران دریا» ، اثر ویکتور هوگو با ترجمه اردشیر نیک پور از انتشارات امیرکبیر نیز به آثار صوتی سماوا افزوده می‌شود. محمد شعبان پور، بازیگر سینما و تئاتر، گویندگی این کتاب را بر عهده دارد. داستان، پایداری انسان، دلبستگی و مواجهه با نیروهای طبیعت را دنبال می‌کند.

اجرای زنده دوباره به میدان انقلاب می‌آید

اجرای زنده کتاب صوتی از دیگر برنامه‌های سماوا در هفته کتاب امسال است. این رویداد سال گذشته با اجرای ایوب آقاخانی در ویترین فروشگاه سوره مهر در میدان انقلاب، توجه رهگذران و علاقه مندان را جلب کرد.

در برنامه سال گذشته، گویندگی کتاب صوتی از استودیو به فضای ویترین فروشگاه منتقل شد و حاضران فرصت یافتند اجرای هنرمند و روند خوانش کتاب را از نزدیک تماشا کنند.

این برنامه امسال نیز روزهای دوشنبه ۲۵ آبان و چهارشنبه ۲۷ آبان در میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود. اطلاعات تکمیلی درباره ساعت اجراها و هنرمندان حاضر، در آینده اعلام خواهد شد.

تخفیف ۴۰ درصدی آثار صوتی

هم زمان با این برنامه‌ها، کتاب‌های صوتی سماوا از ۲۰ آبان تا اول آذرماه ۱۴۰۵ با تخفیف ۴۰ درصدی در پلتفرم‌های فیدیبو، طاقچه و کتابراه عرضه می‌شوند. علاقه مندان در این بازه می‌توانند آثار دلخواه خود را با قیمت ویژه تهیه کنند.

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برچسب ها

هنرمندانهوافضاکتاب صوتیهفته کتاب

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