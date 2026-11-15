خبر مهم مجلس درباره طرح مدیریت تنگه هرمز

به گزارش تابناک، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) در نشست خبری ضمن تشریح روند بررسی طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز بیان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در قالب چندین جلسه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، وزارت امور خارجه به‌عنوان نماینده دولت، سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان نیروهای مسلح، موضوع را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسات، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، معاونان حوزه پارلمانی دولت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، عمدتاً در سطح معاونان حقوقی حضور داشتند و مباحث مختلف طرح به‌صورت کارشناسی و ماده به ماده بررسی شد.همچنین در موارد تخصصی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای ارائه نظرات کارشناسی دعوت شدند.

تطبیق طرح با حقوق بین‌الملل دریایی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این طرح با معیارهای حقوق بین‌الملل دریایی هماهنگی دارد، تصریح کرد: از نظر ما، مفاد این طرح با کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸ مطابقت دارد و شاه‌بیت این مباحث نیز توافق میان دو کشور ساحلی است که حقوق بین‌الملل چنین توافقی را اجازه می‌دهد.

قشقاوی ادامه داد: در همین چارچوب، جلسات متعددی در مسقط و تهران و در سطوح مختلف وزرای امور خارجه، معاونان وزیر و کارشناسان برگزار شد و خوشبختانه با دو کشور ساحلی بر سر کریدوری به توافق رسیدیم؛ به‌گونه‌ای که هم جمهوری اسلامی ایران و هم طرف‌های مقابل آن را تأیید کردند.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود این کریدور به‌صورت موقت اجرایی شود و به‌تدریج به مرحله دائمی برسد. بر اساس قانون نیز لازم بود این کریدور به سازمان بین‌المللی دریانوردی ابلاغ شود و آمادگی لازم برای این کار وجود داشت.

مخالفت آمریکا با توافقات و تهدید به اقدام نظامی

قشقاوی با اشاره به مواضع آمریکا در قبال این توافقات گفت: همان‌طور که معمولاً آمریکا با هر نوع توافقی مخالفت می‌کند، در این زمینه نیز شاهد موضع‌گیری‌ها و خرابکاری‌های این کشور بودیم؛ به‌طوری‌که مقامات آمریکایی حتی از بمباران عمان سخن گفتند.

طرح در انتظار تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسیده است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین نیز نمایندگان خود را در جلسات بررسی این طرح داشتند و در حال حاضر طرح در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار دارد.

وی با اشاره به روند قرار گرفتن طرح‌ها در دستور کار صحن علنی مجلس اظهار کرد: در مجلس معمولاً طرح‌ها بر اساس نوبت در دستور کار قرار می‌گیرند، مگر اینکه موضوعی فوریت داشته باشد. از سوی دیگر، طرح‌های بازگشتی از شورای نگهبان و مواردی که اولویت دارند نیز در دستور کار قرار می‌گیرند.

قشقاوی افزود: این طرح حدود ۱۰ تا ۲۰ روز است که در دستور کار قرار نگرفته و ما منتظریم هیئت‌رئیسه آن را برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس بیاورد.

از نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کار بررسی این طرح به پایان رسیده، ابعاد موضوع روشن شده و زمینه اعمال و اجرای آن فراهم است.

از نظر ما طرح تنگه هرمز تمام شده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت طرح تنگه هرمز گفت: از نظر ما طرح تنگه هرمز در واقع تمام شده است و باید مراحل مربوط به اعمال آن انجام شود.

مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در کمیسیون پیگیری می‌شود

وی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت نشدن مطالبات بیش از ۷۶۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی، با وجود دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت این مطالبات و نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور در شرایط محاصره و جنگ، گفت: این موضوع به‌طور مشخص در کمیسیون پیگیری نشده است، اما مسئله امنیت غذایی در دیداری که دو تا سه هفته قبل با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، مطرح شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: همچنین قرار است آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پی پرسش‌های نمایندگان، به‌زودی مهمان کمیسیون امنیت ملی باشد که در صورت حضور ایشان، این موضوع را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.

مشکلات اقتصادی بیشتر در حوزه توزیع است تا تولید

قشقاوی با بیان اینکه دشمن در حوزه آسیب به عرصه تولید کشور ناموفق بوده است، اظهار کرد: در برخی حوزه‌های اقتصادی وضعیت کشور بهتر شده و در بخش تولید نیز تقریباً با مشکل خاصی مواجه نیستیم، اما مسئله اصلی در حمایت از تولیدکنندگان و به‌ویژه نحوه توزیع کالاهاست.

وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور در سازوکار توزیع است، تصریح کرد: ما در تهیه کالاها، چه از طریق واردات و چه از طریق تولید داخلی، عملکرد خوبی داشته‌ایم و دولت نیز در این زمینه موفق عمل کرده است؛ اما مسئله مهم این است که کالاها چگونه و با چه سازوکاری به دست مصرف‌کننده نهایی برسند.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلاتی همچون دلالی، فعالیت کارتل‌ها و تراستی‌ها گفت: این موضوع یک بیماری مزمن است و اتفاقاً از حوزه‌هایی است که مجلس باید بهتر از این عمل کند. به اعتقاد من مجلس در این بخش از اقتصاد ضعیف عمل کرده و باید با همکاری دولت برای حل این مسئله اقدام کند.

همه گرانی‌ها مبنای منطقی ندارد

قشقاوی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: بخشی از گرانی‌ها مبنای منطقی ندارد، اما برخی افزایش قیمت‌ها نیز تحت تأثیر شرایط جهانی است. همان‌طور که می‌دانید، به دلیل جنگ و مشکلاتی که در حوزه امنیت و حمل‌ونقل به وجود آمده، افزایش قیمت‌ها در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای محاصره اقتصادی بر تجارت منطقه‌ای ایران گفت: اقدامات آمریکا مبنای مشروعی ندارد و دولت‌ها باید نسبت به این اقدامات اعتراض کنند؛ چراکه کشورهایی که از ایران واردات دارند و مردمشان مصرف‌کننده کالاهای ایرانی هستند، چه گناهی کرده‌اند که باید تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند؟

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: وقتی قرار است محاصره تشدید شود، هم واردات و هم صادرات تحت تأثیر قرار می‌گیرد. برای مثال، صادرات مواد غذایی، کالاهای مصرفی و حتی مواد اولیه از ایران به کشورهای همسایه نیز با مشکل مواجه می‌شود.

قشقاوی با اشاره به مزیت نسبی ایران در حوزه حمل‌ونقل افزود: حمل‌ونقل از مسیر ایران برای برخی کشورهای همسایه آسان‌تر و دارای مزیت است و محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند بر قیمت کالاها در این کشورها نیز تأثیر بگذارد.

احتمال حمله نظامی آمریکا را نمی‌توان منتفی دانست

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران بدون مشارکت آمریکا و همچنین مطرح شدن موضوع عملیات پرچم دروغین در کمیسیون امنیت ملی گفت: این مباحث همواره در کمیسیون مطرح می‌شود و به‌ویژه در روزهای ابتدایی جنگ درباره چنین موضوعاتی بحث و بررسی صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نمی‌توان با قاطعیت گفت آمریکا گزینه نظامی را کنار گذاشته است، اظهار کرد: ما چنین اعتقادی نداریم؛ چراکه حضور و جابه‌جایی تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، به‌تنهایی دلالتی بر منتفی شدن احتمال حمله ندارد.

قشقاوی افزود: وجود هواپیماهای سوخت‌رسان، هواپیماهای جدید و تحرکات نظامی دیگر و همچنین حرکت ناوهای جنگی به سمت منطقه، نشان می‌دهد که نمی‌توان گزینه نظامی را به‌طور کامل کنار گذاشته‌شده تلقی کرد.

وی ادامه داد: البته این تحرکات به این معنا نیست که حتماً حمله نظامی علیه ایران انجام خواهد شد؛ چراکه در کنار تجهیزات نظامی، اراده سیاسی نیز اهمیت دارد.

بازدارندگی ایران محاسبات دشمن برای جنگ کوتاه‌مدت را تغییر داده است

قشقاوی با اشاره به ادعای آمریکا درباره انجام حملات سریع و مؤثر گفت: آمریکایی‌ها همواره از حمله سریع و بسیار مؤثر صحبت می‌کنند، اما این دو موضوع با بازدارندگی نسبی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: نخست اینکه هیچ‌گاه نمی‌توان گفت جنگ حتماً یک عملیات چندروزه خواهد بود؛ چراکه آغاز جنگ ممکن است در اختیار دشمن باشد، اما پایان آن در اختیار ماست و این‌گونه نیست که دشمن بتواند برای مدت و زمان‌بندی جنگ تصمیم بگیرد و ما نیز ناگزیر به تبعیت از آن باشیم.

منبع: ایسنا