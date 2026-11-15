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مدارس آبدانان درشیفت عصر تعطیل شد

مدارس شیفت عصر شهرستان آبدانان جهت تمهید مقدمات مراسم تشییع و خاکسپاری جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در تمامی مقاطع تعطیل شد.

کد خبر: 4202005تاریخ انتشار: 630 بازدید

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به گزارش تابناک، با دستور استاندار ایلام؛ مدارس شیفت عصر شهرستان آبدانان جهت تمهید مقدمات مراسم تشییع و خاکسپاری جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در تمامی مقاطع تعطیل شد.

 شایان ذکر است این دستور مختص شهرستان آبدانان بوده و روال عادی فعالیت مدارس در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان برقرار است.

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برچسب ها

تعطیلی مدارساستاندار ایلاممدارس آبدانانشیفت عصر

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