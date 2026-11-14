گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: توزیع شیر رایگان و کیک غنی شده در بین دانش آموزان ابتدایی و پیش دبستانی این استان آغاز و در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «فرزاد شعبانی» مدیرکل آموزش و پرورش البرز هدف از اجرای این طرح را ارتقای سلامت دانش‌آموزان و تقویت عدالت آموزشی ذکر کرد.

وی با تاکید بر اهمیت تامین سلامت و نشاط دانش‌آموزان، افزود: ۲۲۷ هزار و ۲۷۷ دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری جامعه هدف این طرح قرار گرفته‌اند. در طول سال تحصیلی ۳۲ نوبت شیر بین دانش آموزان که در هر هفته ۲ نوبت می‌شود، همراه با کیک غنی شده توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اینکه توزیع شیر از دوم آبان ماه در استان آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تغذیه سالم در پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی دارد.

وی یادآورشد: امیدواریم با اجرای این برنامه، گام بلندی در راستای ارتقای سلامت عمومی دانش‌آموزان استان برداشته شود.

شعبانی ادامه داد: مصرف شیر برای حفظ سلامت استخوان‌ها در افراد بسیار مفید است که استفاده از شیر در دوره کودکی موجب محکم شدن آن می‌شود تا فرد در دوران بعد دچار حوادث و عوارض سخت نشود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع طرح توزیع شیر در مدرسه با هدف افزایش فرهنگ مصرف این ماده ارزشمند غذایی و ارتقای سطح سلامت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تاکید کرد: شیر به عنوان یک میان وعده دارای ارزش غذایی بالایی می‌تواند نقش بسزایی در سلامت دانش آموزان داشته باشد.

لازم به ذکر است توزیع شیر در مدارس استان با همکاری دو معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع و تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز پیگیری و انجام می‌شود.