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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام خبر داد:

۵۵ هزار هکتار برداشت و ۷۱ هزار قرارداد کشت؛ پیشرفت طرح دیم‌زارها در ایلام

گروه استان‌ها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح اصلاح شیوه‌های کشت در سطح ۸۵ هزار هکتار از دیم‌زارهای این استان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: تا ابتدای شهریور امسال، قرارداد کشت برای ۷۱ هزار و ۱۱۳ هکتار منعقد و ثبت عملیات برداشت در ۵۵ هزار و ۵۲۱ هکتار به پایان رسیده است.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201479تاریخ انتشار: 27 بازدید۰

جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «علی طولابی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار کرد: در سال زراعی جاری، اجرای این طرح در سطح ۸۵ هزار هکتار برنامه‌ریزی شده که ۶۳ هزار هکتار آن به غلات، ۹ هزار هکتار به دانه‌های روغنی، هشت هزار هکتار به حبوبات، چهار هزار هکتار به محصولات علوفه‌ای و یک هزار هکتار به گیاهان دارویی اختصاص دارد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه‌های کشت در دیم‌زارها بیان کرد: حفظ بقایای گیاهی در ۲۶ هزار هکتار، کشت عمود بر شیب در ۹ هزار هکتار، کشت مستقیم در ۹ هزار هکتار، تبدیل آیش زرد به سبز در ۱۰ هزار هکتار و رعایت تراکم بهینه بذر در ۴۳ هزار هکتار از برنامه‌های اجرایی این طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: این روش‌ها با هدف حفاظت از خاک، استفاده بهتر از رطوبت بارندگی، کاهش فرسایش و بهبود شرایط رشد محصولات اجرا می‌شوند و می‌توانند در مناطق دیم که تولید آن‌ها به میزان و پراکنش بارش وابستگی دارد، به کاهش خطرپذیری کشاورزی کمک کنند.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح گفت: تا ابتدای شهریور امسال، قرارداد کشت برای ۷۱ هزار و ۱۱۳ هکتار منعقد شده و ثبت عملیات برداشت نیز در سطح ۵۵ هزار و ۵۲۱ هکتار به پایان رسیده است.

طولابی درباره تأمین نهاده‌های مورد نیاز بهره‌برداران افزود: تاکنون افزون بر ۲۶ تن بذر علوفه و ۲.۳ تن بذر حبوبات میان کشاورزان مشمول طرح توزیع شده است.

وی با اشاره به نقش دانش و آموزش در بهبود عملکرد مزارع اظهار کرد: ۷۰ کارشناس متخصص در ۱۰ شهرستان و ۲۰ مرکز خدمات جهاد کشاورزی در اجرای این برنامه مشارکت دارند که فعالیت آن‌ها افزون بر ایجاد فرصت شغلی برای دانش‌آموختگان کشاورزی، ارتباط میان دانش فنی و تجربه کشاورزان را تقویت کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام یادآور شد: کارشناسان با حضور در مزارع و ارائه مشاوره‌های تخصصی، کشاورزان را در انتخاب روش مناسب کشت و مدیریت مزرعه همراهی می‌کنند تا خطرپذیری تولید کاهش یابد و بهره‌وری در هر هکتار افزایش پیدا کند.

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برچسب ها

سال زراعیکشت دیمجهاد کشاورزی ایلام

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