گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با بیان اینکه این حماسه زمینه‌ساز آغاز سلسله عملیات‌های آفندی جمهوری اسلامی علیه دشمن شد، گفت: برای نخستین‌بار طعم تلخ شکست بر کام بعثی‌ها نشست و شهدای ما با فداکاری خود، افتخاری ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

شهدا افتخار، هویت و چراغ راه آینده درخشان کشور هستند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام حجت‌الاسلام‌والمسلمین «الله‌نور کریمی‌تبار» در یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل که با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ‌های تحمیلی اظهار کرد: یادواره شهدای ایل خزل، یادآور حماسه مردانی است که برای دفاع از ایران و سرزمین خود از جان گذشتند.

وی با اشاره به نقش عشایر در مقابله با تجاوز دشمن بعثی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن با هدف پیشروی و تصرف پایتخت ایران حمله کرده بود، مردانی از عشایر در کنار ارتش قرار گرفتند و با مقاومت و ایثار خود، این رؤیای شیطانی را به شکست تبدیل کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با بیان اینکه این حماسه زمینه‌ساز آغاز سلسله عملیات‌های آفندی جمهوری اسلامی علیه دشمن شد، گفت: برای نخستین‌بار طعم تلخ شکست بر کام بعثی‌ها نشست و شهدای ما با فداکاری خود، افتخاری ماندگار در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

وی با تأکید بر اینکه شهدا هویت و فرهنگ‌ساز جامعه هستند، تصریح کرد: شهدا افتخار، هویت و چراغ راه آینده درخشان کشور هستند و برگزاری یادواره‌ها فرصتی برای شناخت جایگاه و منزلت آنان و تجدید پیمان با آرمان‌هایشان است.

کریمی‌تبار با اشاره به آیات قرآن کریم درباره مقام شهدا خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن از زبان شهید می‌فرماید «ای کاش قوم من می‌دانستند که خداوند مرا آمرزیده و در زمره بندگان مورد تکریم خود قرار داده است» ؛ این جایگاه والایی است که درک عظمت آن برای ما دشوار است.

امام جمعه ایلام با اشاره به مسئولیت بازماندگان در قبال آرمان‌های شهدا بیان کرد: انتظار شهدا از ما تنها برگزاری یادواره و ابراز ارادت نیست، بلکه باید در میدان‌های مختلف دفاع از ایران، اسلام و انقلاب نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم.

وی با اشاره به حضور نیروهای مسلح در عرصه دفاعی کشور و نقش مردم در تحولات اخیر اظهار کرد: رزمندگان ما در پای لانچرهای موشکی ایستاده‌اند و حضور مردم در صحنه‌های مختلف نیز موجب تقویت انسجام ملی و ناکام ماندن اهداف دشمن شده است.

کریمی‌تبار با بیان اینکه آمادگی دفاعی نیروهای مسلح و همراهی مردم از مؤلفه‌های قدرت کشور است، هشدار داد: اگر دشمن بار دیگر دچار محاسبه اشتباه شود و بخواهد تجربه شکست‌خورده خود را تکرار کند، با آمادگی نیروهای مسلح و ملت ایران مواجه خواهد شد.

وی از برگزارکنندگان یادواره سرداران و ۴۱۱ شهید ایل خزل قدردانی کرد و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این میراث به نسل‌های آینده تأکید کرد.

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