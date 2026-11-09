گروه استان‌ها - مدیرکل امور عشایر استان ایلام از آغاز زودهنگام کوچ عشایر استان از ۲۰ آبان خبر داد و گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید پاییزه و هشدارهای هواشناسی، عشایر بومی از ۲۰ آبان و عشایر مهمان در روزهای پایانی همین ماه می‌توانند کوچ خود را به مناطق میان‌بند آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایری استان ایلام اظهار کرد: شرایط جوی و هشدارهای هواشناسی درباره بارش‌های شدید سبب شده امسال زمان کوچ عشایر استان پیش از موعد مقرر در سالنامه کوچ تعیین شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی با اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، عشایر بومی از ۲۰ آبان و عشایر مهمان در روزهای پایانی همین ماه مجاز به آغاز کوچ به مناطق میان‌بند هستند.

مدیرکل امور عشایر ایلام با اشاره به اینکه در شرایط عادی سالنامه کوچ از ۱۵ آذر آغاز می‌شود، گفت: بارش‌های پاییزه و سرسبزی مراتع از دلایل صدور مجوز کوچ زودهنگام عشایر در سال جاری است.

وی همچنین درباره خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: بر اثر وقوع سیل و بارش‌های شدید، ۳۵۰ کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری استان تخریب شده و برای بازگشایی و مرمت آن‌ها ۵۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

یاسمی از تلف شدن ۸۰ رأس بز متعلق به دامداران عشایر بر اثر برخورد آذرخش خبر داد و افزود: خسارت واردشده به دام عشایر هشت میلیارد ریال برآورد شده است.