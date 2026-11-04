گروه استان‌ها - سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی از اختصاص بیش از ۸۲ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت آثار تاریخی استان کردستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

اختصاص بیش از ۸۲ میلیارد تومان به گردشگری و مرمت آثار تاریخی کردستان+فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «بهروز ندائی»، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اظهار کرد: کردستان با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند مربوط به دوره‌های پیش از اسلام و دوران اسلامی، طبیعت بکر، دریاچه‌ها و رودخانه‌های زیبا، از مقاصد مهم گردشگری کشور به شمار می‌رود.





وی افزود: از ابتدای سال جاری بیش از ۸۲ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت آثار تاریخی استان کردستان اختصاص یافته که این میزان سرمایه‌گذاری در طول تاریخ این حوزه کم‌نظیر بوده است.

ندائی با اشاره به حمایت‌های تسهیلاتی وزارتخانه از فعالان این بخش تصریح کرد: در سطح کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی در نظر گرفته شده که سهم استان کردستان از این منابع قابل توجه است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: همچنین نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری کشور پیش‌بینی شده که استان کردستان نیز سهم قابل توجهی از این اعتبارات خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران، استان کردستان بتواند جایگاه خود را به‌عنوان قطب گردشگری غرب کشور بیش از پیش تثبیت کند.

ندائی در پاسخ به پرسشی درباره معرفی یک پروژه شاخص برای افتتاح تا سال آینده نیز گفت: پروژه‌های متعددی در استان در دست اجراست، اما انتخاب و معرفی یک طرح شاخص به بررسی وضعیت پیشرفت پروژه‌های مرمتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بستگی دارد و پس از بررسی، می‌توان پروژه‌ای مناسب را برای حمایت و بهره‌برداری معرفی کرد.

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