به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست ستاد مدیریت بحران که به صورت وبیناری با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به پیشینه وقوع سیل‌های ویرانگر سال‌های ۹۴ و ۹۸ در ایلام، اظهار کرد: بر اساس دستورکارهای ابلاغی وزارت کشور، تا کنون ۶ نشست ستاد بحران در مرکز استان و ۳۳ جلسه متناظر در شهرستان‌ها برگزار و تمهیدهای لازم برای پیشگیری و مقابله با هرگونه حادثه احتمالی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وجود ۴۳ کیلومتر سیل‌بند در شهر ایلام افزود: این سیل‌بندها اکنون به عنوان معابر و گذرگاه‌های ترافیکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و در سیلاب‌های گذشته آسیب‌پذیر بودند.

استاندار ایلام ادامه داد: در دو سال گذشته بخشی از این سازه‌ها ایمن‌سازی شده و ایمن‌سازی بخش باقی‌مانده نیازمند تخصیص اعتبارهای ویژه است که در این زمینه از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های لازم انجام گرفته است.

وی ادامه داد: لایروبی و پاکسازی ۱۴۶ کیلومتر از مسیل‌های درون‌شهری در ۲۸ شهر استان و ۳۵۰ دهنه پل توسط راهداران انجام گرفته و ۲۱۵ فقره بازرسی میدانی نیز از نقاط پرخطر و حادثه‌خیز استان ثبت شده است.

کرمی بیان کرد: با هدف تاخیر در ورود روان‌آب‌ها به مناطق مسکونی، احداث حوضچه‌های آرامش در بالادست شهرها و سازه‌های سنگی‌ملاتی در حوضه‌های آبخیزداری اجرایی شد و ۱۹ روستای در معرض خطر سیل نیز توسط بنیاد مسکن ایمن‌سازی شدند.

وی لغو مرخصی و ماموریت مدیران و اعضای ستاد بحران را گامی موثر در جهت حفظ آمادگی لحظه‌ای دانست و گفت: به منظور هماهنگی سریع، شبکه ارتباطی بی‌سیم میان فرمانداران و اعضای ستاد بحران راه‌اندازی و بانک جامع ماشین‌آلات بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی استان نیز برای به‌کارگیری در شرایط اضطراری ساماندهی شده است.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به راه‌های استان بیان کرد: جاده دهلران به اندیمشک به دلیل حجم بالای تردد زائران و مراودات مرز مهران، از نقاط حادثه‌خیز استان به شمار می‌رود که شتاب در تعریض، تقویت پیمانکاران این پروژه و تخصیص تنخواه فوری به راهداری برای تجهیز ماشین‌آلات، نقشی اساسی در کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی خواهد داشت.

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