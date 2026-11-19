گروه استان‌ها - مدیرکل امور عشایری استان ایلام از حضور این اداره کل با دو سیاه‌چادر و عرضه ۳۰ محصول دسترنج عشایر در نمایشگاه مرتبط خبر داد و گفت: ۲۸ آبان‌ماه به حوزه عشایری اختصاص یافته است

پخت غذاهای سنتی و نان محلی و معرفی ۳۰ محصول عشایری به مردم ایلام

«فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایری استان ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام ، اظهار کرد: در نمایشگاهی که در استان ایلام برپا می‌شود، با دو سیاه‌چادر و عرضه محصولات عشایری استان حضور خواهیم داشت و ۳۰ محصول از دسترنج عشایر در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

وی افزود: در کنار این محصولات، پخت غذاهای سنتی و نان محلی نیز ارائه خواهد شد و بازدیدکنندگان علاوه بر مشاهده محصولات و دست‌پخت عشایر، شاهد برنامه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت و فعالیت‌های حوزه عشایری در طول سال خواهند بود.

مدیرکل امور عشایری استان ایلام ادامه داد: امسال ۲۸ آبان‌ماه به حوزه عشایری اختصاص یافته و در این شب میزبان مهمان ویژه‌ای خواهیم بود؛ حجت‌الاسلام بحرینی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایری، به صورت مستقیم در این برنامه حضور خواهد داشت.

یاسمی همچنین گفت: در این شب برنامه‌های متنوعی از جمله ارائه گزارش عملکرد حوزه عشایری، معرفی محصولات عشایری، شب شعر و اجرای زنده آداب و سنن و مراسمات مرتبط ارائه می‌شود.